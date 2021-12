Duas mudanças no onze do FC Porto em Portimão

A saída de João Mário para a entrada de Manafá e a inclusão de Vitinha no lugar de Sérgio Oliveira são as duas modificações operadas por Sérgio Conceição no onze inicial do FC Porto para defrontar o Portimonense, por comparação com a equipa escolhida na passada ronda da I Liga, frente ao Vitória.

Manafá fará somente o segundo jogo a titular na presente edição da Liga, ao passo que Vitinha, que soma a sexta titularidade no campeonato, não jogava de início para a Liga desde 30 de outubro.

Onze do Portimonense: Samuel; Lucas Possignolo, Willyan, Pedrão; Moufi, Carlinhos, Pedro Sá, Fali Candé; Aylton, Angulo, Fabrício.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Manafá, Fábio Cardoso, Mbemba, Zaidu; Uribe, Vitinha, Otávio, Luis Díaz; Evanilson, Taremi

