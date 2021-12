Sérgio Conceição e a série do FC Porto sem perder na Liga: " Há 41 jogos que berramos e gritamos para ganhar"

Que ilações tira deste encontro?

"O resultado não espelha a dificuldade do jogo. A vitória foi merecida, mas difícil. Contra um Portimonense que tem jogadores com características que dificultam quando jogam de forma mais direta, com capacidade para ganhar o duelo e depois com gente rápida a aparecer nas costas da nossa linha defensiva. Nos primeiros minutos tivemos dificuldades. Depois fomos crescendo e criando situações no último terço. Mais uma vez, criamos muito para aquilo que dá em golo. Mas estou muito contente com a boa prestação da equipa e de todos os jogadores, também dos que foram entrando. Com mais eficácia, poderíamos ter feito mais um ou outro golo"

Vitinha marcou o primeiro golo pelo FC Porto

"Os jogadores sabem quais são os princípios da equipa, mas dentro dessa dinâmica há jogadores com características diferentes, dando coisas diferentes ao jogo. O que eu achei foi que o Vitinha poderia ser um jogador importante, por ter muita qualidade na posse e circulação de bola. Contra jogadores fisicamente muito fortes do Portimonense, precisávamos de gente que conseguisse ter essa boa dinâmica com bola"

41 jornadas sem perder na I Liga

"Ontem no Canal 11 disseram que era no berro e no grito. Há 41 jogos que berramos e gritamos para ganhar jogos e há quatro anos que estou aqui para ter o sucesso que temos, não só nas provas internas, como também nas internacionais. É no berro e no grito"

Já está de olho na Champions

"Agora é descansar e a partir de amanhã de manhã temos de pensar no jogo contra o Atlético, que é importante. Temos de dar o melhor para dar continuidade àquilo que foi o FC Porto na sua história e, nomeadamente, comigo aqui. Em quatro anos, em três conseguimos passar aos oitavos-de-final da Champions. Vamos tentar, sabendo que temos um jogo muito difícil pela frente. Está tudo em aberto, desde o início do grupo que disse que seria equilibrado. O foco e concentração é total no jogo do Atlético"

Que resultado gostava que houvesse no dérbi?

"Eu queria era ganhar hoje, para mim era o mais importante"