Pinto da Costa reagiu às suspeitas de desvio de comissões: “No dia em que me apresentarem um comprovativo, deixo o FC Porto”

Jorge Nuno Pinto da Costa alegou que "transmitiram o recado de alguém" de que o presidente do FC Porto "participava e dividia comissões", defendendo que "não existe" prova "a não ser na cabeça de alguns" de ter recebido milhões de euros de comissões de intermediação em negócios de transferência de jogadores do clube.

A reação do líder azul e branco às suspeitas constantes no despacho do DCIAP das buscas feitas às instalações surgiram no sábado. Por ocasião de um jantar organizado pela Casa do FC Porto de Caracas no Centro Luso-Venezuelano, em Nogueira da Regedoura, Pinto da Costa disse: "Desafiei-os a aprese ntar nas minhas contas ou nas contas de quem eles dizem que pagou as comissões um documento comprovativo disso. No dia em que me apresentarem, e não podem apresentar porque não existe, eu deixaria o FC Porto".

O presidente defendeu que continua no clube porque a suspeita em casa "não existe a não ser na cabeça de alguns". Sobre a notícia avançada pelo "Correio da Manhã" relativa ao alegado afastamento de Vítor Baía, muitas vezes apontado como seu possível sucessor na presidência do FC Porto, criticou que "há televisões e jornais que diariamente inventam e publicam notícias".