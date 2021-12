Conceição confirma positivo de Pepê e diz que, olhando para o plantel do Atlético, "ninguém tem dúvidas sobre quem será o favorito"

Jogo decisivo

"Estar a discutir o acesso aos oitavos-de-final na última jornada da fase de grupos é, por si só, merecedor de elogios para a minha equipa. Penso que seria muito bom e merecido já estarmos nos oitavos-de-final por aquilo que fizemos nesta fase de grupos. É um jogo importante para nós, num dia em que qualquer uma das três equipas pode sonhar em passar aos oitavos. Nós só temos de nos focar no que temos de fazer no jogo e pensar em ganhá-lo"

Pepê e Grujic

"Ele está positivo à covid-19. Infelizmente para nós, é uma situação incontrolável, faz parte do que está a passar na nossa sociedade. O Pepê, por esse motivo, ficará de fora. O Grujic não é por isso. Há dois dias, no treino, devido à fraca qualidade dos relvados que nós temos, fez uma entorse e a sua utilização está difícil. Vamos ver. É importante alertar os diferentes departamentos do FC Porto que temos de andar todos à mesma velocidade, a uma velocidade de alto nível, não se compadece com andarem uns a uma velocidade e outros a outra"

Vitinha é candidato forte à titularidade?

"O Vitinha é um candidato forte, tal como o Sérgio [Oliveira] e o Bruno Costa"

Simeone disse que FC Porto era favorito

"Não sei o que levou o Diego a dizer isso, provavelmente pela fase de grupos de bom nível que fizemos. Poderá ser por isso, poderá ser por simpatia por ter sido meu colega durante dois anos, poderá ser por estratégia... Não sei. Vamos defrontar o campeão espanhol em título, tínhamos no grupo a segunda e a terceira equipas mais tituladas da Europa, era um grupo extremamente difícil. Eu sempre disse, desde o início, que achava que o Liverpool estava um bocadinho acima das outras três equipas e depois era um grupo muito equilibrado. Eu não acho que haja favoritos neste tipo de jogos. Se olharmos para os nomes que compõem o plantel do Atlético de Madrid, penso que ninguém tem dúvidas sobre quem será o favorito. Mas isto é no plano teórico, no prático é outra coisa. Quando a bola começar a rolar, aí quem for mais competente vai ganhar. Não existem favoritos"

Está a uma vitória de se tornar no treinador do FC Porto com mais vitórias na Champions

"Isso não representa nada, zero. Aqui nós festejamos títulos, não festejamos vitórias nem recordes. Nesse sentido não interessa nada. Ficarei muito feliz pela passagem aos oitavos, mas não pelo recorde"

Situação clínica de Grujic

"O Grujic não está de fora. É possível ainda estar disponível, mas vai ser muito difícil"

Atlético com baixas no centro da defesa

"Têm o Hermoso e têm forma de compor a linha defensiva. O Kondogbia, por exemplo, é médio, mas jogou alguns jogos a central no ano passado. Mas isso é um problema do Simeone, não é meu. Nós também temos os nossos problemas. Acho que, com a qualidade do plantel do Atlético, seria injusto para os outros jogadores do plantel dizer que eles podem ser menos competentes pela ausência deste ou daquele. Claro que tanto o Diego como eu gostaríamos de ter todo o plantel disponível"

Teme a postura que o Liverpool pode ter contra o Milan?

"Não é um problema que me passe pela cabeça, porque estou plenamente convencido que o Milan vai ganhar ao Liverpool, como estava convencido que o Milan ia fazer um bom resultado em casa do Atlético. A nós cabe-nos ganhar, temos de pensar no nosso jogo e não no outro. Conheço as equipas e o contexto, e acho que o Milan vai dar uma boa resposta no jogo. Nós não dependemos de ninguém, estamos numa situação vantajosa e temos de olhar para o nosso jogo para o poder ganhar"

Momento das equipas leva o FC Porto a ser favorito?

"Podemos olhar para a valia dos dois campeonatos e a exigência semanal que as duas equipas têm. Penso que o nível será mais elevado em Espanha. Mas quando o árbitro apitar há dois grandes clubes que se vão defrontar, duas boas equipas, e a partir desse momento tudo o que possa ser o bom ou mau momento das equipas vai passar e importante é o que coletivamente se vai fazer. Não podendo estar uns, estão outros"