Escorregar no veneno

Depois do jogo em Liverpool, Sérgio Conceição alertou que a este nível era importante fazer golo “com meia oportunidade”. Que, apesar desse desacerto tão badalado, os portistas tenham estado a discutir o apuramento na Champions até ao fim contra Liverpool, Milan e Atlético Madrid é algo tremendo. Esta noite, no Dragão, os rematadores do FC Porto voltaram a pecar e o cinismo, como tantas vezes no futebol, voltou a triunfar (1-3 vs. Atlético).

O FC Porto não entrou tão bem como entrara em Anfield. Pareceu mais desconfortável e quem sabe surpreendido com o 5-3-2 apresentado pela equipa de Diego Simeone, que só tinha um central disponível (Mario Hermoso) e mesmo assim inventou uma linha de cinco, precisamente para dar mais conforto aos que não são centrais (Geoffrey Kondogbia e Šime Vrsaljko) e provavelmente também para controlar os dois avançados do rival. A ideia dos visitantes era defender e sair em contra-ataque, babando veneno por todos os poros. No fundo, solidez e paciência, regadas com fé na qualidade de Antoine Griezmann, Luis Suárez (substituído aos 13’, por Matheus Cunha), Yannick Carrasco e Thomas Lemar.

A bola acabaria por encontrar alegria nos pés dos rapazes da casa, principalmente nas botas de Vitinha, que se vai assumindo como o futebolista mais fino e fiável da equipa. Cola os elementos da equipa, mantém-os próximos, passando a bola, disponibilizando-se para receber, tocar e resolver problemas. Luis Díaz, o ás de trunfo, foi abafado quase sempre pela marcação de Marcos Llorente e pelas coberturas. O colombiano, por vezes, até conseguiu soltar-se e exibir a torneira de recursos técnicos que habita dentro daquela carapaça cheia de fogo e futuro, mas sem aquele rasgo que permite resgatar risos infantis aos adeptos. Havia pouco espaço. O extremo até esteve perto de marcar, na primeira parte, mas Oblak foi gigante e negou o golo.

O futebol dos cínicos tem uma armadilha. Se a coisa se dá, glorifica-se a estratégia; se corre mal, fala-se em pobreza. É um tudo ou nada. Mas o futebol, sábio e cru, recompensa os profissionais do cinismo não poucas vezes e o Atlético de Madrid, que parecia só estar à procura de uma bolinha, seria premiado. Na primeira parte, no entanto, teve apenas uma oportunidade de golo, valeu uma bela defesa de Diogo Costa a remate de Llorente (Mbemba e Pepe fizeram uma boa exibição e raramente foram ultrapassados, pelo ar e por terra).

Já o FC Porto ameaçou por Luis Díaz e Grujic, ambos dentro da área, e repetiu a dose no arranque da segunda parte, com duas finalizações falhadas de Mehdi Taremi. O iraniano, que costuma ser útil na ligação do jogo do FC Porto, baixando no terreno, foi completamente engolido por aquele Triângulo das Bermudas, com os três centrais mais Rodrigo de Paul, um argentino que tem tanto de grandíssimo futebolista como de provocador insanável.

Octavio Passos

Os cínicos, lá está, muitas vezes são felizes e voltaram a sê-lo esta noite. Com o FC Porto com mais de 60% de posse de bola e com as referidas oportunidades desperdiçadas, ainda que tenha faltado aqui e ali criatividade para fazer tremer o bloco defensivo dos colchoneros, o golo pingou para o outro lado, chegou de canto. A saída de Diogo Costa é deficiente, a bola ressalta em Taremi (infeliz) e Griezmann encostou para a baliza.

O bom rendimento e estabilidade emocional começariam a esfumar-se aqui. A cola que colava a equipa de Sérgio Conceição perdeu genica e Carrasco ameaçou o 2-0 pouco depois: Pepe evitou a notícia desavinda. Na ressaca, Koke não foi capaz de emendar o fado daquela jogada.

Aos 67’, o jogou ganhou contornos de futebol distrital entre homens que nada têm a perder. Num lançamento para o FC Porto, Carrasco agarrou a bola e tentou atrasar o andamento daquele momento. Otávio, insatisfeito, desatou numa correria atrás do belga para recuperar a bola. O ala esquerdo do Atlético reagiu violentamente e viu o cartão vermelho. Os ânimos ficaram exaltados e houve empurrões de parte a parte entre elementos dos bancos e atletas.

Wendell entrara poucos minutos antes, por Zaidu, para dar profundidade e qualidade ao flanco esquerdo, algo que tanto de um lado como de outro o FC Porto não soube aproveitar. Num lance semelhante ao anterior, que provocou mais um sururu nem cinco minutos depois da expulsão de Carrasco, Wendell foi resgatar a bola das mãos de Matheus Cunha, que dramaticamente caiu junto ao banco dos madrilenos, e o canhoto acabaria por ver o vermelho direto (o mesmo aconteceria a Agustín Marchesín, mais tarde, por protestos).

Conceição, no final do jogo, diria que foi uma “infantilidade”, sinalizando o futebolista brasileiro. Afinal, dizia Jorge Costa na transmissão da Eleven Sports, o ex-Leverkusen “meteu-se a jeito”. Os adversários foram mais dignos da "matreirice", sentenciaria também o treinador da casa.

Quality Sport Images

Haveria pouco jogo a partir daqui. As botas dos futebolistas de azul deixaram de estar ligadas ao cérebro e passaram a fazer ligação direta ao impaciente coração. Sérgio Conceição mexeu então nas peças da máquina furiosa: Sérgio Oliveira, Jesús Corona, Toni Martínez e Fábio Vieira saltaram para o relvado para tentar inverter as coisas, mas seria impossível.

Vitinha tentava aqui e ali colocar algum tino, encontrando uma rota mais viável para a baliza rival, arredondando a bola, mas a urgência e o sentimento de injustiça derrubaram definitivamente o plano e a qualidade que havíamos testemunhado na primeira parte.

O Atlético Madrid marcou então o 2-0 e o 3-0, servindo sobretudo para coroar a refinada e solidária exibição de Griezmann, que fez uma excelente assistência para Ángel Correa (Rodrigo de Paul fez o terceiro, depois de uma perda de bola de Mbemba) – João Félix não saiu do banco. Ainda antes do final do jogo, Evanilson, discreto e sempre batalhador, ganhou um penálti. Sérgio Oliveira assumiu e reduziu para 3-1.

“Mais uma vez, aquilo que produzimos até à expulsão do nosso jogador foi o suficiente para estarmos a ganhar”, resumiu no final Sérgio Conceição. “Mais uma vez, não fomos eficazes, falhámos golos em momentos importantes. Depois, numa bola parada, aconteceu o golo do Atlético.”

Apesar do desgosto, o Liverpool ganhou ao AC Milan e permitiu assim ao FC Porto seguir para a Liga Europa, uma competição que os portistas venceram em 2003 e 2011.