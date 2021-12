Sérgio Conceição: “Mais uma vez, não fomos eficazes. Falhámos golos em momentos importantes”

Jogo

“Foi a imagem do que foram os jogos na fase de grupos. Tivemos até aos 90 minutos a disputar o acesso aos oitavos num grupo com umas das equipas com mais títulos [europeus] e candidatas a ganhar esta prova. Depois, mais uma vez, aquilo que produzimos até à expulsão do nosso jogador foi o suficiente para estarmos a ganhar. Mais uma vez, não fomos eficazes, falhámos golos em momentos importantes. Depois, numa bola parada, aconteceu o golo do Atlético. Continuámos em busca do que queríamos, empatar para ganhar. Acontece a expulsão, ficávamos com 30 minutos para jogar assim, depois há uma infantilidade do nosso jogador, temos de dizer. Temos de ser diretos. Não é normal, com 0-1 e com o adversário com menos um jogador, metermo-nos a jeito, no fundo, foi o que aconteceu.”

0-2 & 0-3

“Para lá do minuto 90 foi mais coração do que estratégia de jogo, é uma derrota pesada para nós, num jogo que tínhamos tudo para ganhar.”

Liga Europa

"O futebol é um recomeçar constante. Temos consciência do que fizemos e do que não fizemos. Esta é uma equipa, apesar da história do FC Porto na Europa (que não joga), de gente, excetuando três ou quatro jogadores, que tem pouca experiência e matreirice. Hoje notou-se essa matreirice, a forma de estar no campo do adversário e a diferença que houve. É o nosso trabalho diário, há objetivos para ganhar esta época. A partir de amanhã, vamos pensar no Braga. O objetivo principal é o campeonato. Estaremos à altura do clube que representamos.”

Agradecimento

“Fizeram isso [os jogadores honraram nomes do passado], excetuando o momento em que o Wendell perdeu a cabeça. O resto foi dedicação, ambição. Os adeptos não querem agradecimentos do treinador, querem é vitórias, como eu, mas aproveito para agradecer. É incrível como ficaram tantas pessoas para aplaudir o trabalho dos jogadores. É sinónimo de respeito pelo que fizemos. Tentámos o máximo.”