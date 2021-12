Sérgio Conceição e a falta de eficácia recente: “Noutros anos, o FC Porto teve avançados que, em meia oportunidade, faziam dois golos”

Que Sporting de Braga espera?

“Não podemos controlar a estratégia do adversário. O que podemos controlar é aquilo que nós temos de fazer no jogo para poder ganhar"

Estado anímico da equipa depois da eliminação da Champions

“O nosso principal objetivo é o campeonato. Claro que queríamos ir aos oitavos da Liga dos Campeões, e penso que o merecíamos. Mas esse jogo é passado, já foi analisado por nós e, a partir desse momento, preparámos o jogo do Braga, que é o mais importante"

Importância de dar boa resposta depois da derrota contra Atlético

“O Sporting de Braga, nos últimos anos, tem equilibrado sempre as contas contra os grandes. Até se tem intrometido na luta pelo objetivo de conquistar o campeonato. Tem um treinador muito experiente e de muita qualidade e jogadores de alto nível, que jogariam em qualquer equipa dos chamados grandes. São sempre bons jogos, equilibrados e com qualidade. Esperamos esse tipo de dificuldade e de jogo. Nós temos de dar sequência ao que temos feito no campeonato e procurar a vitória dentro do que somos como equipa: um conjunto forte e consistente"

Eliminação pode ter impacto no bom momento do FC Porto na Liga?

“Não. Eu acho que somos suficientemente adultos para entender que o jogo já passou. Aproveito para dar os parabéns às duas equipas portuguesas que estão nos oitavos da Champions, o Benfica e o Sporting. Nós, habitualmente, estamos lá, mas este ano não o conseguimos. É preciso olhar em frente para o principal objetivo, que é o campeonato. O futebol é um recomeçar constante, nós desde o dia seguinte do jogo contra o Atlético começámos a preparar o Braga"

Que reacção espera depois de ter criticado lance da expulsão de Wendell?

“Os comentadores não lidam comigo diariamente e não sabem qual é o meu discurso e a relação que tenho com os meus jogadores. O que faço é analisar factos, tenho de dizer o que se passou. Nós estávamos bem no jogo e sentimos mais dificuldade ao ficar sem um jogador que tinha entrado naquele momento e era importante para a equipa, o que demonstra que lhe estou a dar importância. Ele é o primeiro a saber que foi uma atitude que não foi boa para o que nós queríamos do jogo e esse foi um dos factores que ajudou a que nós não tivéssemos sucesso no final do jogo. Mas a culpa aqui não é de determinado jogador, a culpa é de todos. E posso-lhe dar uma novidade: há um jogador que eu tenho a certeza que joga amanhã. Sabe quem é? É o Wendell, vai ser titular"

Como encarou o castigo?

“Acho que foram céleres na decisão, o ano civil ainda não acabou, foi no mesmo ano... Sinceramente, eu não me queria lembrar de uma frase que eu tive, quando disse que não valia tudo para se ganhar. Os jogos e os campeonatos têm de ser ganhos pelo que se faz dentro de campo e nós todos temos de melhorar, inclusivamente algumas instâncias do futebol para não se exporem a situações ridículas como esta"

Baixas no Sporting de Braga

"Essa pergunta faz-me lembrar uma pergunta que me fizeram na antevisão ao jogo com o Atlético de Madrid. Estavam a falar das ausências, mas vocês viram o bom jogo que o Atlético fez, sobretudo nos momentos do jogo em que estava a defender. Como eu já disse, o Braga é uma equipa que tem um grande leque de jogadores de qualidade e certamente que o Carlos Carvalhal queria ter todos os jogadores disponíveis, tal como eu queria, mas isso não é possível, faz parte da vida dos treinadores. Mas não espero um Braga enfraquecido, acho que o Braga tem jogadores com qualidade para colmatar as baixas"

Valor do Sporting de Braga

“O Sporting de Braga é uma boa equipa. Nós sabemos que, se formos fortes na abordagem ao jogo, este irá para a dimensão que nós queremos. Depois, claro que contamos com os pontos fortes do Braga, que terá, como todas as equipas, situações em que não é tão forte, mas cabe-nos a nós levar o jogo para a dimensão que nós queremos"

Seca de golos de Taremi

“Se vocês estiverem atentos ao jogo, quando nós, em termos de estrutura, começámos a jogar de maneira ligeiramente diferente do que fazíamos, o Taremi não aparece com menor frescura na área. São momentos e períodos pelos quais os jogadores passam. Às vezes, em três oportunidades fazem três golos e, noutras, em 13 não fazem nenhum. Mas isso faz parte do nosso trabalho, que é tentar dar todas as condições para que os jogadores possam render ao máximo. É importante que os avançados façam golos, mas também que participem noutras tarefas. Há períodos mais ou menos inspirados, mas, no global, o que importa é o trabalho que se faz e aquilo que cria. Eu queria que em todas as jogadas fizéssemos golos, mas para mim o importante é o processo e a quantidade de vezes que chegamos independentemente do adversário, e vocês viram isso na Champions. Arrisco-me a dizer que poucas equipas fizeram o que nós fizemos em Liverpool. Acreditem que para os adversários não é nada fácil parar uma equipa com a nossa dinâmica"

Facto de Benfica e Sporting terem conseguido chegar aos oitavos pode ter impacto mental na luta do campeonato?

“São competições diferentes, acredito que não vai interferir no rumo do campeonato. Claro que é sempre melhor estar na Liga dos Campeões, mas vamos estar numa Liga Europa que tem equipas muito fortes e competentes. Não é por aí que se vai decidir algo na Liga"

Explicação para falta de eficácia do FC Porto

“Ainda hoje trabalhámos as situações de finalização. É perceber que espaço temos de ocupar, consoante o momento do jogo e de onde está a bola e o adversário. Nós trabalhamos isso. É com trabalho que se melhora isso. Noutros anos, o FC Porto teve avançados que, em meia oportunidade, faziam dois golos. Não nos podemos esquecer que o Evanilson é um miúdo que veio do Brasil e só começou a jogar com mais regularidade este ano ou que o Taremi, antes de chegar ao FC Porto, a equipa mais forte na qual jogou havia sido o Rio Ave. O mesmo para o Toni Martínez, que estava no Famalicão. É gente que precisa desta experiência de jogos de alto nível, com a pressão de marcarem em todas as ocasiões que lhes aparecem pela frente. No futuro serão melhores, disso não tenho a menor dúvida"