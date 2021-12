O antídoto contra a falta de inspiração chama-se Luis Díaz

Marítimo 1-1 FC Porto; Sporting 1-1 FC Porto; FC Porto 2-1 Paços de Ferreira; FC Porto 2-1 Vitória; FC Porto 1-0 Sporting de Braga. O que há de comum em todas estas partidas? O impacto decisivo e direto que Luís Díaz teve para que a equipa de Sérgio Conceição somasse pontos. É a grande constante individual da I Liga 2021/22: nenhum jogador se tem aproximado dos níveis de qualidade, influência nos resultados e regularidade do colombiano.

No duelo entre os dragões e o Sporting de Braga, o 13.º tento de Díaz na época deu os três pontos ao FC Porto, que assim chegou às nove jornadas seguidas a vencer e voltou a igualar o Sporting no topo da tabela - o Benfica está quatro pontos mais abaixo.

A presença de Luis Díaz assume especial relevância em partidas como esta. Num duelo equilibrado, no qual, em vários momentos, faltou acerto, o colombiano tratou de assegurar que os três pontos se encaminhavam para a equipa da casa.

O Sporting de Braga visitava o Dragão com memórias felizes dos últimos confrontos contra o FC Porto. Nos últimos oito duelos entre ambos os clubes, os dragões só tinham vencido um, mas na antevisão Carlos Carvalhal, ao referir os "índices físicos péssimos" dos seus homens - o SC Braga jogou quinta-feira na Liga Europa, dois dias depois do duelo dos azuis e brancos na Champions, tendo baixas importantes, com Galeno à cabeça-, deu logo a entender que seria difícil repetir proezas recentes.

Perante a falta de eficácia que o FC Porto tem revelado recentemente, Conceição partiu para o jogo com uma mudança muito significativa na frente. Taremi, que tinha sido titular em todas as jornadas do campeonato, foi relegado para o banco, actuando os locais num 4-3-3, com Uribe, Grujic e Vitinha no meio-campo e Uribe, Díaz e Evanilson na frente.

Aos 13', Vitinha, num remate de longe muito bem defendido por Matheus, foi o primeiro a roçar o 1-0, com Moura, na resposta, a atirar ao poste. Mas o golo seria obra do suspeito do costume.

Aos 22', Uribe isolou Luis Díaz, que aproveitou a descoordenação da defesa visitante e a lentidão de Fabiano - que fez uma primeira parte muito pobre e foi substituído ao intervalo - para isolar-se perante o guardião rival. Perante a saída de Matheus, o colombiano não se precipitou, picando a bola com a classe própria daqueles que vivem uma relação estável com o golo. A bola, que nos últimos meses não tem razões de queixa de Díaz, foi, obediente, para o fundo da baliza do Sporting de Braga.

MIGUEL RIOPA/Getty

Depois da bela finalização de Luis Díaz, o jogo entrou numa fase muito acidentada, com várias lesões, quebras de ritmo e imprecisões variadas, numa receita perfeita para uma partida que, de parte a parte, era jogada sem muito discernimento. Pepe voltou a sair lesionado, Wendell - que, também por lesão, viria a ser substituído ao intervalo - e Evanilson também tiveram de ser assistidos e, sem oportunidades mas com muitos duelos e choques, chegou o intervalo.

Na segunda parte, o panorama geral não foi muito diferente. Do lado do FC Porto, Vitinha, com o seu futebol maduro e lúcido, era uma das poucas excepções. O médio, que se apresentou especialmente rematador, tentava sempre dar uma continuidade lógica a cada jogada, procurando garantir a posse, mesmo que isso implicasse jogar com segurança para trás e não bater na frente.

Aos 58', após boa combinação com Otávio, Matheus voltou a impedir o golo do jovem médio português, que é cada vez mais uma certeza neste FC Porto.

Quality Sport Images/Getty

Do lado do Sporting de Braga, as baixas de homens importantes, como Galeno e Castro, foram sentidas, com os minhotos a terem dificuldades para sair a jogar. Quando atingiam o último terço, Abel Ruiz, primeiro, e Vitinha, depois, não estiveram felizes.

Perante as ausências nos visitantes, e de acordo com a política recente do clube, Carlos Carvalhal foi lançando jovens como Guilherme, em estreia na equipa principal nesta temporada, e Gorby, a realizar apenas o seu segundo jogo na Liga. O Sporting de Braga terminou a partida com cinco jogadores com 22 anos ou menos.

Os minhotos tiveram dificuldades para criar perigo - só um fizeram um remate à baliza - e, na melhor oportunidade de que dispuseram, não foram eficazes. Aos 71', Moura assistiu, de cabeça, Ricardo Horta, mas o capitão dos bracarenses, em boa posição, atirou ao lado da baliza de Diogo Costa. Logo a seguir, Bruno Rodrigues, na sequência de um canto, também rematou desviado.

Na parte final, alguma intranquilidade dos locais concedeu espaços ao Sporting de Braga, mas os lances foram sempre decididos com pouca qualidade. Numa temporada em que os três grandes estão muito regulares, a distância dos minhotos para FC Porto, Benfica e Sporting parece, claramente, ter aumentado.

As últimas oportunidades de golo do duelo foram do FC Porto, no entanto Zaidu rematou por cima após fugir pela esquerda e Luis Díaz, servido por Taremi, não conseguiu rematar para o 2-0.

Ao chegar aos três meses seguidos sempre a ganhar na I Liga - o último empate foi a 11 de setembro, contra o Sporting -, o FC Porto respondeu da melhor forma à eliminação na Liga dos Campeões. Numa partida pouco inspirada e frente a um Sporting de Braga muito jovem e com muito em que melhorar, os dragões agarraram-se à grande certeza competitiva que transportam neste campeonato. Com Luis Díaz, ganhar jogos torna-se muito mais fácil.