Sérgio Conceição: “Modifiquei um bocadinho o meu onze porque tenho a humildade de perceber que o Sporting de Braga é uma boa equipa”

Equipa baixou em demasia no terreno na parte final?

“Acho que é o normal decorrer do jogo. Na segunda parte, também houve uma ou outra situação em que, com a nossa pressão alta, roubámos a bola e criámos perigo. Acho que foi um bom jogo, um excelente jogo, uma boa publicidade para o nosso país, entre duas equipas que lutam pelos mesmo objetivo, que é tentar chegar em primeiro no final do campeonato. É verdade que entrámos muito fortes no jogo, a perceber o que é que o Sporting de Braga fazia, não deixando que a dinâmica do Braga fluísse. Acho que tivemos três ou quatro ocasiões na primeira parte e podíamos ir para o intervalo com outro resultado. Não sei se o lance do Francisco Moura está ou não fora de jogo, é a ocasião que o Sporting de Braga tem.

A segunda parte foi na mesma toada, mas é claro que pressionar durante 90 minutos não é fácil, por vezes temos de gerir de outra forma. Entrámos na segunda parte, novamente, muito fortes, criando algumas ocasiões. Percebemos a zona, como pressionar e onde o fazer. Não deixámos o adversário ligar. Conhecíamos os movimentos do Piazón e do Horta e, por isso, modifiquei um bocadinho o meu onze porque tenho a humildade de perceber que o Sporting de Braga é uma boa equipa e tínhamos de contrariar alguns pontos fortes deles. Não foi encaixar no Sporting de Braga, mas sim ajustar a uma ou outra situação"

Taremi no banco

“Temos jogado com dois avançados, mas na ocupação do espaço um é diferente do outro. Hoje foi diferente. Eu queria que o Matheus [Uribe] desse liberdade aos nossos laterais para ir buscar os laterais do Sporting de Braga. E, nesse sentido, ele fez um jogo fabuloso. O Matheus interpretou na perfeição o que nós queríamos, porque demos liberdade ao Wendell e ao João Mário para ir buscar muito alto os laterais adversários, o que permitiu aos nossos três homens da frentes serem muito pressionantes. E depois tínhamos o Marko [Grujic] e o Vitinha para não deixar ligar no Al Musrati e no André Horta, para limitar o Sporting de Braga na chegada ao nosso terço defensivo. Os jogadores têm sempre ideias, mas quem interpreta são os jogadores, e eles fizeram-no na perfeição"

Situação clínica de Pepe, Wendell e Evanilson

“O Wendell sentiu uma pancada, o Pepe sentiu, depois de uma pancada, algo no gémeo. O Evanilson foi um toque no joelho. Penso que nada de muito grave, mas requer alguma atenção"