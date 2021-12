De Cláudio Ramos a Pepê, ou como justificar uma noite num lance

Na maior parte dos casos, aquilo que torna uma partida emocionante ou entusiasmante não está tão relacionado com a qualidade dos intervenientes, a valia das equipas ou o charme da competição em disputa, mas sim com um outro factor: a sensação de que, naqueles 90 minutos, há algo em jogo. A ideia de risco, as dúvidas em torno do vencedor, a incerteza do desfecho e o impacto que as mudanças no resultado podem ter no futuro próximo desta roda que nunca pára de girar.

De vez em quando, há encontros que não possuem estes ingredientes. O FC Porto - Rio Ave foi um deles. Os dragões venceram por 1-0, graças a um golo de Pepê aos 83', mas, com a equipa da casa já eliminada da Taça da Liga e os visitantes a necessitarem de um triunfo confortável para seguirem em frente, era claro que não havia muito em jogo.

O Santa Clara, ao mesmo tempo que anunciava a saída do seu treinador, confirmava que, pela primeira vez na história, estaria presente na final four da Taça da Liga. O Sporting será o adversário dos açorianos, vencedores do grupo D, nas meias finais da prova.

Além da questão meramente aritmética, não faltaram indícios sobre a natureza do encontro. No onze do FC Porto não constava nenhum titular da última disputada pelos azuis e brancos, havendo mesmo espaço para três estreantes (o guarda-redes Cláudio Ramos e os centrais João Marcelo e Zé Pedro). Do lado do Rio Ave, mais preocupado com a tarefa de garantir o regresso à I Liga, só Zé Manuel se manteve no onze da passada jornada da II Liga.

Não só os habituais titulares se ausentaram do Dragão: nas bancadas, somente 4433 espectadores assistiram ao desafio.

O Rio Ave, que não vence em casa do FC Porto desde 1981/82 e precisava de uma vitória robusta para estar na final four, até entrou atrevido na contenda, com Ukra, de regresso a uma casa que muito lhe diz, a criar algum perigo com cruzamentos da direita. Mas foi um início promissor que não teve continuidade no jogo, dado que só depois dos 80 minutos voltou a equipa de Vila do Conde a aproximar-se de Cláudio Ramos.

JOSE COELHO/lusa

O castigado Sérgio Conceição viu, da bancada, como o primeiro tempo foi uma batalha pela recuperação de protagonismo por parte de um jogador que, não há muito tempo, foi referência do FC Porto e do futebol português. Corona tem perdido espaço nos dragões, como se vê por não ser titular no campeonato desde setembro, e tinha nesta noite de pouca história a hipótese de reencaminhar a sua história no clube.

Mas a bola, que tantas vezes obedeceu ao mexicano, parece zangada com ele. Sem marcar pelos azuis e brancos desde janeiro, Corona teve nos pés as melhores oportunidades do primeiro tempo para abrir o activo, mas limitou-se a consumar o seu divórcio com o golo.

Aos 37', tecatito isolou-se, mas os seus remates encontraram Léo Vieira, primeiro, e o poste do Rio Ave, depois. Logo a seguir, foi a canhota delicada de Fábio Vieira a deixar Corona na cara do golo, mas o mexicano perdeu muito tempo e o golo voltou a virar-lhe as costas.

DeFodi Images/Lusa

Na segunda parte, a tendência de domínio da equipa da casa manteve-se. À medida que os minutos iam passando, o Rio Ave via a baliza rival cada vez mais distante, aproveitando o FC Porto para criar perigo, ainda que sem pontaria. Pouco depois do recomeço, Fábio Vieira, para quem isolar colegas na cara do guarda-redes parece tão natural como caminhar, serviu Toni Martínez, mas o espanhol também não anda de bem com o golo - depois de três tentos nos dois primeiros encontros da época, não marca desde 15 de outubro - e não conseguiu bater Léo.

Sem conseguir encontrar o golo, o FC Porto decidiu que esta noite sem grandes motivos para ficar na memória fosse recordada por vários jovens. Gonçalo Borges, João Mendes e Bernardo Folha saltaram do banco para estrearem-se pela equipa principal dos dragões e, apesar de terem trazido entusiasmo e agitação à partida, foram outros dois nomes a marcarem, definitivamente, o destino do duelo.

Ao minuto 83, uma desatenção defensiva do FC Porto levou a que Zé Manuel recebesse a bola em excelente posição para marcar. Mas o dianteiro do Rio Ave encontrou, do outro lado, um internacional português que, durante várias épocas, nos habitou a pequenos milagres na baliza do Tondela.

Cláudio Ramos assinou pelo FC Porto no começo da temporada 2020/21 mas, um ano e meio depois de assinar com os dragões, só nesta partida se estreou pela equipa principal do clube. E, após 83 minutos de pouco trabalho, Ramos quis-nos recordar que estamos na presença de um guardião que, há não muito tempo, era capaz de decidir partidas de I Liga. Com uma excelente defesa, o guardião travou o disparo de Zé Manuel, lançando-se, logo a seguir, o FC Porto num ataque que culminaria com outro momento de injecção de confiança para um jogador necessitado.

O contra-ataque dos locais encontrou os pés de Gonçalo Borges, que trabalhou bem pela direita. Léo não conseguiu desfazer o cruzamento do jovem, o qual foi parar à cabeça de Pepê. Oportuno, o brasileiro, no seu regresso à equipa depois de ter testado positivo à covid-19, atirou para o 1-0. A viver uma primeira temporada em Portugal difícil, só tendo feito por uma vez mais do que 45 minutos num encontro, o sorriso do ex-Grémio evidenciou como aquele beijar da bola nas redes funcionou como uma espécie de vacina contra a má dinâmica recente que o atacante tem vivido.

Vários jovens ficarão com esta noite na memória, ao mesmo tempo que um internacional português e uma contratação milionária terão a esperança de ela seja um prenúncio de regresso a momentos de maior protagonismo nos relvados. No meio de um dezembro cheio de partidas de alta tensão, este compromisso com o Rio Ave foi, para o FC Porto, como um aliviar de tensão mascarado de jogo de futebol oficial.