Uma revolução no onze do FC Porto para receber o Rio Ave

Já se sabia que, com o FC Porto eliminado da Taça da Liga, a recepção ao Rio Ave seria utilizada por Sérgio Conceição para mexer na sua equipa, dando oportunidades aos jogadores menos utilizados. Mas o técnico dos dragões opta mesmo por uma verdadeira revolução no seu onze.

Nenhum dos futebolistas que alinhou de início frente ao Sporting de Braga será titular. E há mesmo três estreias absolutas na equipa principal do FC Porto: o guarda-redes Cláudio Ramos e os centrais João Marcelo e Zé Pedro.

Recorde-se que o Santa Clara, com quatro pontos, lidera o grupo D da Taça da Liga. Com um ponto, o Rio Ave FC, para se qualificar, precisa de ganhar por 3-0 ou por uma diferença de dois golos, a partir do resultado de 4-2 para cima. Se ganhar por 3-1, o desempate será feito segundo a média de idades dos jogadores utilizados nesta fase da competição.

Onze do FC Porto: Cláudio Ramos; Nanu, Zé Pedro, João Marcelo, Manafá; Sérgio Oliveira, Bruno Costa; Francisco Conceição, Fábio Vieira, Corona; Toni Martínez.

Onze do Rio Ave: Léo Vieira; Alhassane Sylla, Ângelo Meneses, Pantalon, Sávio; João Graça, Rúben Gonçalves, Ukra, Fábio Ronaldo; Zé Manuel, Pedro Mendes

Acompanhe o jogo, ao minuto, aqui, na Tribuna Expresso