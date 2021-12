4433 espectadores: FC Porto - Rio Ave teve a pior assistência de sempre no Estádio do Dragão

Estavam reunidos todos os ingredientes para que o FC Porto - Rio Ave fosse presenciado, ao vivo, por poucas pessoas: os dragões já estavam eliminados da Taça da Liga, recebendo um conjunto da II Liga às 21h de um dia de semana, sendo necessária testagem obrigatória para entrar no estádio, tudo isto num mês no qual não faltam jogos de grande interesse no reduto dos azuis e brancos, como as recepções a Atlético Madrid e SC Braga, que já se realizaram, ou os embates contra Benfica, que se disputarão a 23, para a Taça, e 30 de janeiro, para a I Liga.

Ora, os piores prognósticos confirmaram-se. Com 4433 espectadores, o FC Porto - Rio ave registou a pior assistência da história do Estádio do Dragão, o qual foi inaugurado em 2003.

Até agora, as 4863 pessoas que viram a receção ao Gil Vicente, numa partida para a Taça de Portugal em 2016, eram o valor mínimo verificado num embate sem restrições à lotação do recinto.

Na temporada passada, só 3750 espectadores assistiram ao FC Porto - Olympiacos, da Liga dos Campeões. No entanto, devido às restrições impostas pela pandemia, só 7,5% do estádio podia ser ocupado, pelo que essa partida se disputou em condições especiais.

O FC Porto - Rio Ave marca, assim, um novo mínimo em quanto a assistências no reduto dos dragões. Olhando só a este temporada, o pior registo havia-se verificado a 28 de agosto, para a I Liga, quando 12588 foram ao Dragão ver o FC Porto - Arouca.