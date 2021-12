Luis Díaz eleito o jogador do mês da I Liga

Luis Díaz continua a viver uma temporada de consagração plena no FC Porto e no futebol português. Autor de 13 golos e duas assistências em 22 partidas disputadas em 2021/22, o jogador colombiano foi, agora, distinguido como o melhor jogador da I Liga no período de outubro/novembro.

Segundo comunicado da Liga, 30,95% dos treinadores principais da prova votaram em Díaz para jogador do mês, num período em que este marcou cinco golos e fez uma assistência em cinco jornadas realizadas.

Em segundo lugar ficou Ricardo Horta, do Sporting de Braga, com 14,29% dos votos, e em terceiro Matheus Nunes, do Sporting, com 12,7% das escolhas dos treinadores

Na sua terceira temporada no FC Porto, Luís Diaz está a ter a sua melhor campanha em Portugal. O dianteiro está já a só um golo de igualar o seu melhor registo numa época, obtido quando, em 2019/20, marcou por 14 vezes. Na época passada, fê-lo em 11 ocasiões.

Díaz sucede a Darwin como jogador do mês. Já em setembro, quando o uruguaio foi eleito o melhor desse período na I Liga, o colombiano havia ficado em segundo. Recorde--se que Luís Díaz e Darwin Núñez estão empatados no topo da topo da lista dos melhores marcadores da prova, cada um com 11 golos.