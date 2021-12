Vítor Bruno, adjunto de Conceição: “É importante que os jovens percebam que o futebol não é um mar de facilidades”

Análise ao jogo

“Uma primeira parte em que controlámos o jogo na totalidade, ainda que de uma forma algo previsível, muito pausada e ligada, adulterando um pouco o que é o nosso ADN, com pouca verticalidade e pouca competência no ataque à baliza. Ainda assim, criámos três ou quatro situações para fazer golo. Ao intervalo falámos e julgo que os jogadores foram inteligentes para perceber que quanto menos munições deixarem do lado do treinador, mais argumentos terão para reclamar uma oportunidade no futuro, e a segunda parte foi diferente. Continuámos a controlar, à procura do golo, num jogo que, pelo contexto e ambiente, não era muito apelativo, mas foi um contexto criado por nós pela imagem que deixámos nos Açores. Era importante resgatar a nossa identidade na segunda parte. Era um jogo com pouco significado, mas a segunda parte foi nossa. O golo chega num momento de transição que nos encaixa como uma luva, após uma grande defesa do Cláudio"

Malapata com a Taça da Liga

“As malapatas também servem para se quebrar. Mesmo na Taça de Portugal houve uma altura em que falámos sobre isso. Temos um registo que nos parece abonatório na Taça da Liga, esta foi a primeira vez em que não estivemos na final four. Deixa-nos mágoa não conseguir contribuir com mais um troféu para o nosso museu, mas cá estaremos no futuro para o tentar levar"

Cláudio Ramos

“Parece-me obrigatório fazer um elogio público ao Cláudio. O Cláudio é um profissional de mão cheia, sempre dedicado, com uma aceitação total e disponibilidade para o trabalho, sempre com um sorriso. E é essa mentalidade que faz com que ele tenha o desempenho que teve aqui hoje. É ele que nos dá a vitória, o golo é dele. Os meus parabéns ao Cláudio"

Estreia de vários jovens

“É importante que eles percebam que o futebol não é um mar de facilidades, eles não nadam num mundo calmo, num contexto em que tudo lhes é benéfico. É importante perceberem que há outras dificuldades e, amanhã, quando voltarem à equipa B, não caírem no erro de abrandarem. Amanhã é outro dia, é preciso voltar a trabalhar, seja na equipa B ou na equipa A. Tudo depende deles, da mentalidade que tiverem. Depois, é uma questão de oportunidade"

Cinco jogos de Vítor Bruno a substituir Conceição, cinco vitórias

“É uma coincidência. Todos aqui queremos ganhar. Técnico principal? É uma não questão, isso não se coloca porque a sintonia é muito grande. Os jogadores, quando olham para o banco, olham para uma figura diferente. O plano de jogo estava traçado, a prioridade era o jogo de domingo"