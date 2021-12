FC Porto conquista Taça Intercontinental de hóquei em patins pela primeira vez

O FC Porto perdeu este domingo com o Sporting no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, por 6-5, na segunda mão da final da Taça Intercontinental mas venceu pela soma de golos das duas mãos. No Dragão Arena, no Porto, na passada sexta-feira, os portistas tinham vencido por 6-3.

E desta forma, conquistam pela primeira vez a Taça Intercontinental em hóquei em patins.

O Sporting nunca venceu este troféu, ao contrário do Benfica que já a ganhou por duas vezes. Também o OC Barcelos levantou um troféu por uma vez, em 1992.

Palmarés

2021 FC Porto, Portugal

2018 FC Barcelona, Espanha

2017 Benfica, Portugal

2014 FC Barcelona, Espanha

2013 Benfica, Portugal

2012 HC Liceo, Espanha

2010 Reus Deportiu, Espanha

2008 FC Barcelona, Espanha

2007 Follonica, Itália