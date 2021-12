Baixa de peso no FC Porto para o clássico com o Benfica: Luis Díaz testou positivo à covid-19

Na véspera de novo clássico, o jogador mais influente do FC Porto esta época testou positivo à covid-19 e deverá ficar fora do encontro. A notícia, avançada pela jornal "Record", foi confirmada pela Tribuna Expresso, que apurou que o resultado de Luis Díaz surgiu num teste antigénio feito esta quarta-feira.

O colombiano já foi, entretanto, submetido a um teste PCR para o confirmar e o resultado deverá ser conhecido ainda durante este dia.

A confirmar-se, Sérgio Conceição ficará privado do jogador da sua equipa que mais tem feito a diferença esta época para a partida da 16.ª ronda da I Liga, na quinta-feira (21h, Sport TV1).

Díaz é o segundo melhor marcador do campeonato, com 12 golos, estando somente atrás de Darwin Núñez, que soma 13. No total, Luis Díaz tem 14 golos e quatro assistências esta temporada. O colombiano junta-se na lista de indisponíveis ao castigado Evanilson, que foi expulso no clássico da Taça.

Do lado do Benfica, Alejandro Grimaldo também testou positivo à covid-19 depois da eliminatória na Taça, sendo, igualmente, baixa para o clássico do Dragão.

(notícia atualizada às 14h47.)