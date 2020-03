O método Wim Hof, ler um livro ou estar de olho na bolsa. Os conselhos de um futebolista para se entreter na quarentena

O ruído fabricado pela humanidade é pouco. Aníbal vai à varanda e não ouve carros, eles estão todos estacionados. Não há barulho, há "passarinhos que cantam" a serenidade que procura quando vai à varanda de casa, em Cosenza, Itália. Tenta apanhar um pouco de sol todos os dias. Não há desculpas, considera, para "não haver tempo para cuidar de nós". E a forma que o jogador português usa para se auto-tratar é o método Wim Hof.

É o nome do holandês que insiste em dedicar-se uma vida de superação gélida desde os 17 anos, quando mergulhou num lago gelado para tentar controlar a temperatura do corpo, com o poder da mente, coisa que ainda faz, quase pelado, e que Aníbal Capela diz ser "para campeões" e sugeriu que pesquisássemos por nós. O resto, mais amigo de experimentações, é o controlo da respiração, em que "as sensações que acabas por ter são de meditação" e "alongamentos" para puxarem pela flexibilidade.

Há duas ou três alturas do ano em que Aníbal tenta, de facto, superar-se na façanha para campeões. Gaba a serenidade, o foco e os benefícios para a imunidade do método. De quarentena e a viver sozinho, o defesa central português recomenda, também, ler um livro, dedicar-se à jardinagem, nutrir o carinho pela Netflix ou, se lhe cair no goto, "uma pequena ocupação" à qual gosta de se dedicar: "Estar atento às bolsas".