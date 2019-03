Repetir o que foi feito em 2017 e 2018? Apesar da “incógnita” francesa, selecionador sub-20 aponta ao título europeu

A seleção portuguesa de râguebi procura, a partir de domingo, revalidar o título no Campeonato da Europa de sub-20, em Coimbra, apesar de o novo formato da competição levantar dificuldades inesperadas.

Portugal defronta uma seleção regional francesa da Nova Aquitânia (31 de março), a Holanda (3 de abril) e a Espanha (6 de abril), mas é precisamente o conjunto francês que baralha as contas das restantes cinco equipas devido ao desconhecimento do seu real valor.

"É uma incógnita para todos e, como somos os primeiros a defrontá-los, não temos a possibilidade de gerir o nosso grupo em função do nível que efetivamente apresentarem", explicou à agência Lusa o selecionador português, Luís Piçarra.

Em vez de disputarem eliminatórias simples, como nos anos anteriores, as seis equipas foram divididas em dois grupos de três seleções, que defrontam, cada uma, as três equipas do grupo oposto e competem numa única tabela classificativa.

Ainda assim, o técnico que conduziu Portugal ao título em 2017 e 2018 aponta ao "mesmo objetivo", que vale também o apuramento para o Junior World Trophy, que se disputa de 9 a 21 de julho, no Brasil.

"Este formato obriga a que cada jogo seja disputado no limite, em busca de fazer o máximo de pontos possíveis e sem fazer qualquer tipo de gestão", explicou Piçarra, confiante na qualidade do seu grupo de jogadores, que está "muito bem a nível físico" e dá "todas as garantias" de aguentar a exigência da competição.

Portugal integra o grupo A com Rússia e Roménia, equipas que vão defrontar as congéneres do grupo B, Espanha, Holanda e seleção regional francesa da Nova Aquitânia.