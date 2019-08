Será possível que a Nova Zelândia esteja a afrouxar?

Logo no arranque, quebraram o restritos espaços de homem para homem na linha defensiva para arriscarem uma interceção, que por pouco escapou às mãos amanteigadas de Anton Lienert-Brown. Ele abandonou a linha, o ponta Ben Smith teve de fixar uma placagem sem cobertura por dentro e abriu-se uma autoestrada.

Pouco antes do intervalo, o matulão segunda linha Scott Barrett projetou-se com o ombro à frente, sem braços, contra a nuca de Michael Hooper, capitão australiano que já estava a ser placado e em queda junto a um ruck, a cinco metros da área de ensaio. Demasiado severa ou não, a decisão de o árbitro lhe mostrar um cartão vermelho condenou a equipa a jogar com menos um durante 40 minutos.

No arranque da segunda parte, já na décima fase de um ataque, a Austrália abriu a bola para o lado fechado, já perto da linha, Ben Smith reagiu ao que parecia um mau passe, julgou ver o futuro de uma má receção e foi apanhado na curva de um encaixe a dois tempos. Outro ensaio.

Os restantes quatro ensaios resultaram de uma combinação de cansaço, ter um a menos no campo e enfrentar um jogo à mão dos australianos que voavam e foram capazes de impor uma dinâmica intensa, invulgarmente eficaz nas linhas de corrida, que ganhavam quase sempre algum metro.

Os neozelandeses marcariam quatro ensaios, espernearam com vida por Beauden Barrett e Ngani Laumape, raides individuais em corrida que não disfarçaram a falta de capacidade em outras áreas: só ganharam metade dos rucks que os autralianos conquistaram, o rácio foi quase o mesmo nos metros corridos com a bola e a desconcentração geral fê-los cometerem oito penalidades.

A menos de seis semanas de o Mundial arrancar, a Austrália marcou 47 pontos à Nova Zelândia, a maior pontuação de sempre, igualando a maior margem (21 pontos) de vitória contra a seleção que ganhou 69% dos jogos que teve contra a ilha dos cangurus. Os números não esmagam a histórica supremacia sobre quase toda a gente que toca na oval, mas fazem questionar o que se passa.

Pela primeira vez em oito anos, os All Blacks são a melhor seleção do hemisfério sul, se a distinção vier de quem conquista o Rugby Championship. O torneio dos três crónicos monstros a que se juntou a Argentina foi conquistado, este ano, pela África do Sul, ainda com uma jornada em falta.

Os que sempre vestem negro ganharam por quatro pontos aos argentinos, empataram a 16 com os sul-africanos e foram quase cilindrados, agora, pelos australianos. Em 2015, antes do Mundial, também perderam contra os rivais de amarelo e esse prenúncio guiou-os à segunda conquista consecutiva do torneio. Agora, porém, uma terceira em séria já não parece uma aposta tão segura.

O 15 base não tem as fundações do ciclo anterior. Não se olha para o par de centro e se avista uma dupla estável, titular e em quem depositar esperanças para bater placagens como Ma’a Nonu e Conrad Smith. Esta geração para encarar o Mundial continua com dúvidas, como que emaranhada no experimentalismo de colocar Ben Smith, um dos melhores defesas do planeta, apesar da idade, à ponta, para recuar Beauden Barrett e ter Richie Mo’unga a 10. Haverá vantagens em ter dois aberturas e organizadores de jogo em campo, embora isso desvie jogadores das suas melhores posições.

Após a derrota, Dan Coles, o talonador neozelandês, bateu no coração perante os jornalistas e disse ter sido isso a faltar à equipa. “Não podemos esconder que teve muito a ver com atitude. Eles quiseram ganhar, estavam esfomeados e desesperados, nós não. Foi isso que nos faltou”, lamentou, remexendo na velha discussão das equipas que sempre ganham, na que sempre rodeia os All Blacks - como é que se mantém o apetite vencedor em quem tudo conquista, há quase uma década?

A resposta terá de aparecer em menos de seis semanas.

Porque há uma Argentina cada vez mais a encurtar distâncias para os papões do râguebi. Há as potências europeias, Inglaterra e Gales à cabeça, contra quem o estilo fluído e mais à mão da metade sul do mundo tem emperrado mais do que o costume. Depois há a África do Sul ganhadora do Rugby Championship e esta Austrália em aparente boa renovação.

Na sua biografia, Daniel Carter conta que, depois de uma derrota - que continua a ser uma raridade -, os jogadores neozelandeses sempre se fecharam no balneário, com cerveja para amenizar a conversa, de lá saindo apenas quando toda a gente dissesse algo sobre o que acontecera em campo.

Talvez tenham recorrido a esse hábito de novo e no próximo sábado, em Auckland, contra a Austrália (onde decidirão a Bledisloe Cup, taça paralela ao Rugby Championship, sempre disputada entre os dois países), poderemos ver em que resultou.