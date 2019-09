O Mundial começou de olhos em bico

O Japão maravilhou quem assistiu ao último Mundial com um frenético jogo à mão, muito insistente em evitar rucks prolongados, limpando a bola rapidamente e pulando de fase em fase para manter os ataques vivos e, se possível, fugir aos momentos mais físicos do jogo, onde a força e o peso dos corpos tem maior influência nos acontecimentos.

Em 2015, foram milagreiros contra a África do Sul, ganharam à Samoa e aos EUA e a derrota com a Escócia tirou-os dos quartos-de-final por diferença de pontos, roubando o que restou desse Mundial da velocidade de passe do seu jogo, mesmo que fosse bastante permeável a erros.

Foram esses erros - de passes simples, de chegadas atrasadas aos rucks para os contestar, de ir ao choque sem elementos próximos por trás - que, quatro anos depois, na abertura deste Campeonato do Mundo, em Tóquio, colocaram os japoneses a perder, durante quase 20 minutos, contra a Rússia, uma das seleções mais limitadas em prova, viciada em recorrer aos pontapés do seu médio de abertura para se escudar de todos e quaisquer problemas.

Os russos sobrepuseram-se aos nipónicos no contacto, levaram o jogo para a relva e atrasaram o engate das tais jogadas dinâmicas, de mãos rápidas e offloads aqui e ali que, quando apareceram, tentavam conduzir a jogada até haver condições para lançar a velocidade de Konaro Matsushima.

O Japão procurou, quase sempre, o melhor ponta que tem para o deixar finalizar as jogadas que criava. E Matsushima marcou três ensaios, teve um anulado pelo vídeo-árbitro porque largou, à última, a bola que tinha agarrada numa mão, e foi a ameaça mais constante às linhas atrasadas russas, bem mais pesadas do que a agilidade nas pernas nipónicas.

Eles ganharam (30-10), sorriram, mostraram por momentos o que fez arregalar os olhos de quem os viu, há quatro anos. O mesmo que já não os tem como surpresa para o râguebi e que os obriga a jogaram mais, melhor e com outra criatividade para surpreenderem quem defrontarem em campo. Os próximos são os irlandeses, a 28 de setembro.