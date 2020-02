Os Lobos estão a renascer: Portugal ganha à Roménia no Rugby Europe Championship

Jogo rápido à mão, vertigem nas linhas de corrida e os jogadores da linha de três quartos sem receio de atacarem os espaços até dentro da própria área de 22 metros, sem depender dos pontapés territoriais.

Durante vários momentos do jogo, os portugueses assim foram contra os romenos, que há meses só não andaram pelo Japão, a competir no Mundial, por terem sido desqualificados devido à utilização de jogadores não elegíveis.

Eram e são mais corpulentos, altos, pesados e matulões, mas, na relva das Caldas da Rainha, os romenos acumularam vários erros nas fases paradas do jogo - alinhamentos e mêlées - e foram sempre lentos a reagir às jogadas em que os portugueses arriscaram no jogo à mão, desde trás.

Portugal fez três ensaios e ganhou por 22-11, a segunda vitória neste Rugby Europe Championship, uma espécie de torneio das nações da segunda divisão europeia, e contrariou uma tendência que não é de agora - nos 24 encontros anteriores com a Roménia, a seleção nacional tinha 21 derrotas.

Dany Antunes marcou 17 dos 22 pontos da seleção e muito contribuiu para a seleção ficar na liderança da prova. Dois jogos, duas vitórias e uma prestação de elogiar para Portugal, que logrou a promoção ao Rugby Europe Champioship: o ano passado ainda competiu na terceira divisão do râguebi europeu.

O próximo encontro será contra a Rússia, que participou no Campeonato do Mundo de 2019, no Japão.