Ainda não foi desta que o râguebi mudou

O futebol é coisa de cavalheiros jogada por selvagens e o râguebi é invenção de selvajaria praticada por cavalheiros. Sabe-se lá de onde veio esta dualidade descritiva que é citada, há muito, quando da vida oval se quer comparar à redonda. É uma tradição, como tradicional é a forma de o râguebi se governar, enquanto modalidade, a começar pelo maior peso que as nações, lá está, ditas tradicionais têm na distribuição de votos e no poder de decisão.

Foi essa repartição de pesos que, na sexta-feira, reelegeu Bill Beaumont para a presidência da World Rugby, numa votação onde há 51 votos vindos de 33 votantes, mas no qual 18 vêm de seis delegados, que por sinal são as seis nações (Inglaterra, Irlanda, Gales, Escócia, França e Itália) que competem no torneio mais antigo do râguebi.

O candidato inglês, de 68 anos, terá reunido o apoio dessa meia dúzia de países, avançou o "The Guardian". Apenas será confirmado quem votou em quem a 12 de maio, quando a World Rugby revelar os números oficiais da votação da qual apenas desvendou o resultado final: 28-23.

O perdedor, por pouco, foi Agustín Pichot, argentino que foi o vice-presidente de Beaumont e da World Rugby nos últimos quatro anos e anunciou a sua candidatura relâmpago a menos de um mês da votação. Antigo médio de formação, condutor da Argentina que acabou em terceiro lugar no Mundial de 2007, defendeu, sobretudo, a criação de uma nova prova anual, para acabar com os dois períodos de jogos entre seleções que partem o calendário competitivo e dar mais voz aos países fora do Tier 1 (a primeira divisão do râguebi internacional).

Aos 45 anos, Pichot vendeu-se e era visto como a hipótese de a World Rugby se reinventar, rejuvenescendo em simultâneo o poder de decisão. O argentino contava com o apoio dos gigantes do hemisfério sul (Nova Zelândia, África do Sul, Austrália e Argentina), os maiores opositores dos hábitos enraizados que valorizam as vontades das Seis Nações, mas será, de novo, Bill Beaumont a liderar o râguebi para a recuperação no pós-pandemia.

O inglês sentiu-se "honrado", agradeceu a confiança aos votantes, cumprimentou o "amigo Gus" a quem ganhou e garantiu que vai "ouvir os jogadores, os adeptos, as competições, as associações e as regiões" para tomar decisões "que sejam do melhor interesse de todos".

Beaumont assegurou que vai trabalhar "para implementar uma mudança progressiva, significativa e sustentável". Este sábado, o "Sunday Times" já noticiou que a implementação de uma nova prova, disputada pelos 12 melhores países do ranking mundial, vai ser discutida em breve pelos responsáveis da World Rugby, após ter sido descartada há meses - quando Agustín Pichot, então vice-presidente da entidade, era o maior impulsionador da novidade.