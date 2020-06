Jogos com adeptos no estádio, sem critério. Vai acontecer na Nova Zelândia

Quase 40 mil pessoas foram testadas nos últimos 17 dias e ninguém acusou positivo. Ninguém é hospitalizado devido ao microscópico bicho mais temido há 12 dias. Já contam 40 dias desde que foi detetado um caso de infeção comunitária e contaram-se 22 a partir do momento em que terminou a quarentena da última pessoa diagnosticada com covid-19 e infetada por essa cadeia de transmissão.

Estes foram os factos ditos, esta segunda-feira, por Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia que neles sustentou a decisão que anunciou pouco depois ao país: todas as restrições que impôs devido ao novo coronavírus vão ser levantadas e, basicamente, as coisas regressarão à normalidade, exceptuando no controlo das fronteiras. De momento, apenas os cidadãos neozelandeses e familiares diretos podem entrar no país, ficando obrigados a cumprir 14 dias de quarentena.

Horas após este anúncio, a Federação de Râguebi da Nova Zelândia revelou a sua própria boa nova.

A partir deste fim de semana, os jogos do Super Rugby Aotearoa poderão ter público nos estádios, livres de quaisquer restrições de números. O torneio, que arranca no sábado, em Dunedin, com o Highlanders-Chiefs, é um formato adaptado da competição que, por hábito, se realiza anualmente e junta as melhores equipas da Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina. Neste caso, será disputada pelos cinco clubes neozelandeses que participam na competição original e vai durar 10 semanas.

Com o levantamento das medidas, a federação do país reagendou a maioria dos jogos para horários mais pós-laborais ao sábado e menos tardios ao domingo. "Queremos dar a oportunidade aos nossos fãs para, no sábado, acabarem os seus jogos, atravessarem a cidade e chegarem aos estádios. Também estamos contentes por conseguirmos oferecer jogos durante o dia aos domingos", explicou Chris Lendrum, diretor do departamento de râguebi profissional da entidade.

Roger Clark, presidente dos Highlanders, reconheceu que "o mundo vai estar a assistir" ao jogo inaugural e à restante competição, garantiu que "todos estão prontos para dar espetáculo" e regozijou com o facto "mágico" de serem "capazes de oferecer algum râguebi e entretenimento de classe mundial para os adeptos e famílias", que passaram por "momentos árduos" nos últimos meses.

O Super Rugby foi suspenso a 15 de março e, 10 dias depois, a primeira-ministra fechou o país. A quarentena durou um mês. A Nova Zelândia nunca chegou a superar os 1.500 casos confirmados de covid-19 e apenas foram registadas 22 mortes causadas pelo novo coronavírus - em Portugal, esta segunda-feira, registavam-se 34.885 pessoas infetadas e 1.485 mortes.