É improvável que a França ganhe o Seis Nações, mas não é impossível. E isso é o melhor que tem desde há muito

Até parecia televisão para encher tardes ao fim de semana, um daqueles filmes em que, às tantas, a narrativa começa a entortar para o protagonista com uma série de acontecimentos maus, azarados ou indesejados que são um iminente trampolim para que ele, no final, tudo ultrapasse e surpreendentemente saia vitorioso.

Esse protagonista aparentava ser a seleção de Gales, no sábado passado, em Paris, onde foi jogar o seu último jogo do Seis Nações com a França. A meio da segunda parte lá iam os galeses, sossegados da vida, estava 27-20 e o jogo com cara de ser deles. Da seleção que, ganhando, confirmava a conquista do torneio só com vitórias, o cobiçado Grand Slam que atesta a omnipotência do seu dono.