O râguebi também já se joga 10 para 10, já não é só para os “rápidos e fits” e tem um novo circuito mundial a começar em Portugal

Pedro Leal agarrado ao portátil estava, preso à internet que lhe catapultou a atenção para as Bermudas e os olhos para o que “já tinha ouvido” falar. Achou giro, como achara antes. No ecrã, assistia a um jogo de râguebi com 10 jogadores de cada lado e o engraçado misturou-se com uma certa estranheza. “Fiquei um pouco confuso por ter aparecido assim do nada”, admite quem, com menos anos nas pernas, se fartou de jogar râguebi de 15 e de sete (sevens) pela seleção nacional. Uns meses passaram e ele atirar-se-ia de cabeça para esse quê de confusão.

Recebeu uma chamada. Do outro lado, quem engenhou forma de levar mais a sério o jogo oval com uma dezena de pessoas por equipa convidou-o a ser um dos treinadores. Pedro Leal aceitou, sem alguma vez ter competido em tens, nome dado à variante de râguebi que vai estrear uma liga mundial este fim de semana e cuja primeira de quatro etapas se realiza em Lisboa, a partir deste sábado. Será a estreia da tentativa de impulsionar uma nova variante para os holofotes de atenção, uma que também aposta em ter pouca gente a cobrir tantos metros quadrados de relva.

Basicamente, “é uma mistura” entre o râguebi de 15 e os sevens, mas “jogas sem pontas e número”, sucinta Pedro Leal, que jogou no único Mundial em que Portugal esteve presente, em 2007, ao mencionar as típicas posições que ficam encostadas às linhas laterais do campo, à espera de bola para zarparem em corrida, e a que fica na retaguarda do pack de avançados. “É giro porque, enquanto nos sevens só tens jogadores rápidos e fits, aqui já consegues ter os famosos pilares”, explica, coloquializando um pouco a descrição: “dá também para os 'gordinhos' e os segundas linhas. Nos sevens isso não é possível”.

Fora os 10 jogadores por equipa e cada parte ter uma dezena de minutos, as regras dos tens em pouco divergem à dos sevens, que encurta o tempo de jogo frenético para o total de 14 minutos. Para quê, então, dar outro circuito ao calendário oval que já sobrecarregado está com as provas de clubes de râguebi de 15, os torneios anuais de seleções e a World Series de sevens, que existe desde 1999 e enche estádios nas 10 nações por onde pára?

Thierry Daupin acredita “que há espaço”, pois “trata-se de clubes profissionais a competirem e não de seleções”. Co-fundador do Rugby Tens e antigo jogador do Pro14, a principal divisão do râguebi francês, diz à Tribuna Expresso que este novo circuito “combina o melhor do que o 15 e os sevens têm”, coisas que esmiúça no “jogo rápido, na diversidade de papéis dos jogadores e nas várias estratégias” a implementar durante os encontros. À palavra natural e expectável de alguém a vender o seu peixe, junta-lhe a pontaria que os organizadores tentaram afinar para o novo circuito não entrar num jogo de puxa corda por atenção com provas já estabelecidas.

Dave Winter/Getty

Depois de Lisboa, o Rugby Tens só terá mais três paragens na Cidade do Cabo (África do Sul), Paris (França) e Las Vegas (EUA) comprimidas em dois meses. O circuito começa e acaba mais ou menos quando a World Series de sevens arranca a sua época, entre novembro de dezembro. “Os jogadores não serão selecionados exclusivamente e podem competir em outras competições. Um dos propósitos do Rugby Tens é mostrar jogadores que possam ser considerados para outras oportunidades”, garante um dos fundadores.

Tanto o é que, no site da prova, existe a hipótese de o jogador comum se inscrever para treinos de captação, o que intui uma abertura do Rugby Tens para quem pretenda tentar a sorte. “Sendo o nosso primeiro ano, não queríamos perder a oportunidade”, resume Thierry Daupin, revelando que cada aventureiro/a podem “enviar o seu ‘currículo’, vídeos e referências” para serem “avaliados por treinadores”. O francês não menciona, porém, o que Pedro Leal reconheceu, ao nível sénior masculino - em Portugal, “no campeonato nacional ninguém quis dar os melhores jogadores” para competirem em alguma das quatro equipas.

Que são os Balkan Honey Badgers, os Cape Town Wild Dogs, os Serengeti Elephants e os San Clemente Rhinos. À última pertence Pedro Leal, que será treinador-adjunto dos seniores masculinos e femininos, porque uma das bandeiras que o circuito hasteou e está a agitar bem alto é a da igualdade: homens e mulheres terão os mesmos prémios de jogo. E haverá, também, equipas sub-19 na divisão Academy de ambos os géneros (onde haverá jogadores do Direito, do CDUL, da Agronomia, do Belenenses e do CDUP), cujos pontos em cada prova contam para a classificação geral do circuito. “É importante mantermo-nos inclusivos”, concluiu Thierry Daupin.

No lado feminino, Inês Marques e Mariana Marques, internacionais portuguesas, vão competir no circuito, e Pedro Netto, selecionador nacional de sevens, será o treinador da equipa feminina dos Balkans Honey Badgers.

Não havendo ainda quem se dedique, em exclusivo, ao râguebi de 10, o circuito teve de ir à pesca de nomes provados noutras variantes, sobretudo na que Pedro Leal se destacou durante vários anos. O português deixou 1.268 pontos marcados na World Series de sevens e ainda é o 13.º melhor marcador da história. “É a primeira vez que Portugal vai receber jogadores internacionais pelos EUA, pela África do Sul e pelo Quénia. Vão estar cá os melhores do mundo, joguei contra muitos deles, dos que Os portugueses só podem ver através da televisão”, diz quem, hoje, também é treinador do Grupo Desportivo Direito.

Este novo mini-circuito mundial pegou numa variante de râguebi que foi germinada na Malásia, nos anos 60, longe das tradicionais potências da modalidade na Europa (as nações britânicas, mais a França) ou do hemisfério sul (Nova Zelândia, Austrália e África do Sul), e coincidentemente vai arrancar com o Rugby Tens a partir de outro país com pouca cultura oval. O simbolismo também se começará a jogar a partir deste sábado.