Estarão os jogadores “fartos” de Mourinho?

Os jogadores do Manchester United estão saturados de José Mourinho. E não são os únicos. A direção do clube, a arbitragem e a organização da International Champions Cup também, conta o “DailyMail” esta terça-feira.

A conferência de imprensa de Mourinho, no sábado à noite, depois da derrota pesada com o Liverpool caiu em Old Trafford como uma bomba.

As palavras do técnico não foram bem recebidas e os jogadores parecem ter chegado ao limite de críticas que podem assimilar. “Estamos fartos dele”, confessou um jogador dos reds ao jornal britâniico.

O facto de Mourinho ter criticado Anthony Martial, por ainda não ter regressado a Miami após o nascimento do filho, e Antonio Valencia pelo estado físico em que voltou de férias, deixou o plantel revoltado.

Por outro lado, o Telegraph garante que os humores de Mourinho (e as críticas ao plantel) estão a deixar os jogadores alarmados para a época que aí vem. Além disso, a relação de Mou com o vice-presidente Ed Woodward é motivo de preocupação. Há quem fale, igualmente, na maldição da terceira época, recuperando contextos semelhantes em equipas por onde Mourinho passou recentemente, nomeadamente, o Chelsea e o Real Madrid.