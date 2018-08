Bruno de Carvalho: “Os candidatos e estas putativas comissões não querem que me candidate”

Bruno de Carvalho ainda não desistiu de ir a votos, de voltar a ser presidente do Sporting. Em entrevista à “SportTV” na terça-feira, o ex-líder leonino garantiu que “está a fazer tudo” para poder participar das eleições marcadas para o dia 8 de setembro, mas queixou-se de que lhe estão a ser postos vários entraves.

“Sei das regularidades e irregularidades que têm sido cometidas. Alguns sócios estão a tentar preparar uma AG para se acabar com este clima de quem vai e quem não vai a eleições. Penso que pela lei vamos conseguir. Pela lei… não pelas pessoas que lá estão”, disse Bruno de Carvalho, ainda no início da entrevista.

No caminho de regresso à liderança leonina, contudo, BdC tem encontrado muitos entraves. “Quem é que não quer que eu me candidate? Todos os candidatos e todas estas putativas comissões do Sporting. Jaime Marta Soares inicia um processo ilegal. Esta Comissão de Fiscalização apenas tem como missão afastar-me destas eleições”, atirou.

Para Bruno de Carvalho, todos os candidatos à liderança do Sporting dão sinais de “cobardia”, ao não quererem que este possa ir a eleições.

“Sempre que se pergunta por Bruno de Carvalho, a resposta deles é que não interessa, é passado, e que não faz sentido nenhum eu ir a eleições. Em primeiro lugar, eles têm uma característica que eu não lhes reconhecia: a cobardia. E em segundo lugar não são minimamente defensores de um país e de um clube democrata. Tenho pena, porque acho que o Sporting devia ter a paz suficiente para eu ir a eleições”, disse.