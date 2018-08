Lopetegui: “Será um desafio fazer uma equipa sem Ronaldo”

Ficará na história do Real Madrid um antes e um depois de Cristiano Ronaldo. Quem o admitiu foi o sucessor de Zinedine Zidane no banco dos merengues, Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto e ex-selecionador de Espanha, em declarações à imprensa espanhola na terça-feira.

“É preciso reconhecer que é um dos jogadores mais importante da história do Real Madrid. O clube valorizou o seu legado facilitando a sua saída”, disse Lopetegui.

Fazer uma equipa sem CR7, um novo Real Madrid, será um desafio, assumiu mesmo o treinador espanhol. “Quando assinei Cristiano Ronaldo ainda pertencia ao clube, mas manifestou vontade de sair. Como treinador será um desafio apaixonante reinventar a equipa sem Ronaldo”, confessou.

No final, quem é que ficou a ganhar com a saída de Cristiano Ronaldo? Bale. “Estamos convencidos de que Bale vai fazer um grande ano e esperamos muito dele. Vamos trabalhar para que ele apresente a sua versão”, disse Julen Lopetegui.