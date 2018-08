Bruno de Carvalho: “Os invasores de Alcochete não passavam por mim, garantidamente, quer tivessem 2 ou 5 metros de largura”

Bruno de Carvalho faz, diz que o fará (se voltar a ser eleito) e diz o que teria feito (se tivesse estado presente no dia do ataque a Alcochete); o ex-presidente do Sporting, que está a fazer de tudo para conseguir garantir o seu lugar na corrida às eleições marcadas para dia 8 de setembro, tem resposta para todas as questões que lhe são levantadas.

Em entrevista ao “Record” esta quinta-feira, BdC faz uma série de afirmações polémicas relativamente aos incidentes na Academia de Alcochete: além de afirmar que a divulgação da imagem de Bas Dost com pontos na cabeça foi “premeditada” diz também que, se tivesse presente em Alcochete, no dia do ataque, “os invasores não passavam” por ele.

Se BdC estivesse presente na Academia de Alcochete no dia 15 de agosto, o ataque teria acontecido?

“Se eu estivesse lá, pela porta que entraram era a porta pela qual saíam. Não precisava de seguranças, nada. Não passavam por mim garantidamente, quer tivessem 2 ou 5 metros de largura”, atirou.

Divulgação de imagem de Bas Dost com pontos na cabeça foi premeditada? Sim, diz BdC.

“Não vi nada de transcendente naquelas imagens do ataque [a Alcochete], a não ser [Frederico] Varandas a rir-se e a dizer para filmarem a fivela. Mas uma coisa que marcou muito as pessoas foi a foto da cabeça do Bas Dost”, começou por dizer BdC.

Questionado se a divulgação da imagem de Bas Dost foi propositada, o ex-líder leonino não foi comedido. “Ai, essa imagem eu acho que sim”, disse.

Sobre Frederico Varandas e o despedimento de Jorge Jesus

Depois da derrota por 2-1 com o Desportivo das Aves, na final da Taça de Portugal, Jorge Jesus abandonou o Sporting, mudou-se para o Al-Hilal. Porém, JJ faz parte da “comissão de honra” de Frederico Varandas, candidato à liderança dos leões.

Segundo BdC, nem sempre o médico do Sporting achou JJ o melhor para o clube. “O que eu ouvi da parte de Varandas sobre Jesus... Uma pessoa que me andava há dois anos a dizer cobras e lagartos do Jorge, agora tem-no na comissão de honra. Vale a pena ser hipócrita neste país”, disse.