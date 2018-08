United perdeu com o Bayern, Mourinho voltou a pedir reforços: “O meu presidente há muito tempo que sabe o que eu quero”

O Manchester United, comandado pelo português José Mourinho, perdeu no domingo por 1-0 em particular disputado em Munique contra o Bayern, que ditou o fim da pré-época para dois dos 'colossos' do futebol europeu.

Um golo do espanhol Javi Martínez, aos 59 minutos, ao desviar, de cabeça, um canto marcado na esquerda, decidiu o jogo no renovado Allianz Arena, agora unicamente com as cores do Bayern, depois de 12 anos em parceria com o Munique 1860, agora na terceira divisão e com dificuldades financeiras.

"O meu presidente há muito tempo que sabe o que eu quero. Sei que está a fazer o melhor possível. Ainda tenho alguns dias para esperar e para ver o que vai acontecer”, disse, no final, o treinador português, referindo-se a potenciais reforços para os 'red devils'.

O Manchester United começa a época sexta-feira em casa com jogo com o Leicester, enquanto o Bayern, há seis anos consecutivos campeão da Alemanha, e que tem como novo treinador Niko Kovac, disputa no fim de semana a Supertaça da Alemanha com o Eintracht Frankfurt.