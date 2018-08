“Alien”, “Cristi(amo)” e “Ronaldíssimo”. Um golo pela Juventus e todas as manchetes são dele

Falemos de alguém de outro mundo, falemos de Cristiano Ronaldo.

O português chegado a Turim no mês passado estreou-se a marcar pela Juventus no domingo. Foi um golo simples, passados 11 minutos de jogo, mas foi o suficiente para deixar todos os desportivos italianos rendidos ao talento de CR7. Esta segunda-feira, todas as manchetes são-lhe dedicadas.

O “Corriere delle Sport” chama “Alien” a CR7; o Sr. Champions deu provas de ser um “extraterrestre”, deixou os adeptos da Juve entusiasmados com o futuro da equipa.

A “Gazzeta dello Sport” oferece-lhe o coração - escreve “Cristi(amo)” na primeira página - e relata que houve uma grande festa dos adeptos do clube de Turim por verem o salto qualitativo que o português dá à equipa.

Já o “Tuttosport” escreve em manchete “Ronaldíssimo”. Porquê? É óbvio. Cristiano Ronaldo deu provas que tem o potencial de tornar os sonhos europeus da Juventus realidade, aponta o desportivo.