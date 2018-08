Ataque em Alcochete. Depoimentos de Battaglia e Mathieu levantam suspeitas sobre Bruno de Carvalho

Alguns dos jogadores do Sporting presentes no ataque a Alcochete foram formalmente inquiridos pelo Ministério Público nos últimos dias e recordaram os momentos de terror vividos. Dois dos presentes, Battaglia e Mathieu levantaram suspeitas sobre um possível consentimento Bruno de Carvalho ao ataque organizado pela claque Juve Leo, conta o “Correio da Manhã” esta terça-feira.

Os jogadores lembraram que BdC tinha uma relação próxima com os líderes da Juve Leo. Battaglia, conta o “CM”, recordou que após a derrota com o Atlético de Madrid, William Carvalho confrontou Bruno com ameaças feitas pelos membros da Juve Leo, mas este negou ter qualquer relação com as mesmas ameaças.

O então presidente dos leões ligou a Mustafá, líder máximo da Juve Leo, em frente à equipa, e perguntou-lhe se tinha dado alguma ordem para bater nos atletas, o que o chefe da claque desmentiu. Para Battaglia, a conversa a que assistiu foi estranha e, em parte, revelou a existência de uma relação demasiado próxima entre BdC e Mustafá.

Mathieu, por sua vez, lembrou ao MP um episódio envolvendo Bruno de Carvalho, que ocorreu no dia anterior ao ataque a Alcochete. BdC terá dito que “independentemente do que acontecesse no dia seguinte” estaria com os jogadores.

Segundo o atleta, aquela escolha de palavras pode ter sido só uma coincidência infeliz; porém, no dia seguinte, 15 de maio, um grupo de cerca de 50 adeptos dos leões invadiram o centro de treinos do Sporting e bateram em todo o plantel, equipa técnica e médica.