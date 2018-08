PJ investiga denúncia de viciação de resultados na primeira Liga

A Polícia Judiciária está a investigar uma denúncia sobre um esquema de apostas desportivas fraudulentas (ou seja, casos de resultados combinados) que envolve “vários futebolistas e dirigentes” de equipas da Primeira Liga portuguesa, avança o “Jornal de Notícias” esta terça-feira.

O matutino, apesar de avançar que esta linha de investigação surgiu durante buscas ligadas ao caso “Mala Ciao”, não identifica quais são as equipas em causa.

Segundo o jornal, as principais suspeitas da PJ são referentes a dirigentes e jogadores de um clube da zona norte do país.

O caso “Mala Ciao” investiga, lembremos, a oferta de avultadas quantias em a jogadores da equipa de futebol do Desportivo das Aves por representantes do Sport Lisboa Benfica, em caso de vitória do clube avense contra o F. C. Porto, na época 2015/2016.