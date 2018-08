SMS de Bruno de Carvalho, “o vosso presidente”, assustam plantel do Sporting

Depois de na sexta-feira ter aparecido em Alvalade a reclamar o lugar de presidente do clube, Bruno de Carvalho enviou, no sábado à tarde, mensagens de incentivo aos jogadores do Sporting, antes do jogo com o Vitória de Setúbal, autointitulando-se presidente do clube, avança o “Correio da Manhã”.

De acordo com o matutino, as SMS forem recebidas com apreensão dentro do balneário do clube; os atletas transmitiram de imediato o seu desagrado a um elemento da SAD dos leões, que se encontrava no balneário da equipa.

Pelo que o “CM” apurou, as mensagens eram personalizadas - ou seja, caso estas fossem divulgadas, BdC saberia quem é que o fez - e todas vinham assinadas com “o vosso presidente”, o que agitou os jogadores, especialmente aqueles que estiveram presentes no ataque a Alcochete.