Uma estreia de sonho para André Silva no Sevilha: um hat-trick para abrir o campeonato

O internacional português André Silva estreou-se no domingo na Liga espanhola de futebol com um ‘hat-trick’ no triunfo do Sevilha, por 4-1, em casa do recém-promovido Rayo Vallecano, em jogo da primeira jornada.

O ex-portista, emprestado pelo AC Milan ao Sevilha, foi titular em casa do Rayo Vallecano, depois de ter sido suplente utilizado na Supertaça espanhola perdida frente ao FC Barcelona (2-1), e marcou aos 31, 45+1 e 79 minutos.

O ‘hat-trick’ de André Silva, com dois dos golos a serem marcados ainda antes do intervalo, foi obtido numa altura em que o Sevilha já se encontrava em vantagem, com o golo marcado pelo italo-argentino Franco Vázquez, aos 15 minutos.

O Rayo Vallecano ainda reduziu para 4-1 por Adri Embarba, aos 85 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

“Foi a estreia com que sempre sonhei e sinto um orgulho enorme. Fiz o que me pediu o treinador, que é trabalhar para que tenha as oportunidades que tive hoje”, admitiu André Silva, no final do encontro no Estádio Vallecas aos jornalistas.

O avançado disse ainda que não há necessidade de pensar em estabelecer limites, porque os sucessos vão acabar por chegar, e espera poder contribuir com mais golos.

“Somos muitos avançados no plantel e temos de trabalhar para jogar nesta equipa”, finalizou.

Desde 1993 que nenhum jogador marcava três golos na estreia na liga espanhola e André Silva imita um nome de peso: o último a fazê-lo havia sido Romário, que fez um 'hat-trick' no seu primeiro jogo no campeonato pelo Barcelona.