Nelson Évora: o cafezinho, o salto “controlado” que deu o ouro e a picardia com Pichardo

Pouco mais de uma semana depois de conquistar o título de campeão europeu do triplo salto, em Berlim, Nélson Évora, em entrevista ao “Público” esta terça-feira, confessa a ansiedade da noite anterior à final, revela a estratégia seguida para conquistar o ouro, comentou (ao de leve) a quezília que ocorreu nas redes sociais com Pichardo e ainda deixou uma promessa: quer reconquistar o recorde nacional do triplo salto.

Eis os principais destaques da conversa do atleta com o matutino:

Sobre a manhã da conquista do título (e um café português para acordar)

“Foi bastante difícil de adormecer, estava bastante ansioso, mas lá consegui. Depois, acordei com a pior coisa que podia acontecer, acordar com um relâmpago. Ia estar um dia horrível, de chuva e eu odiava (odeio) saltar com chuva e com frio. Isto pode ser mau, pensei eu. Entretanto, mantive a mente serena e positiva. O ritmo cardíaco estava mais elevado que o normal e, antes de sair da residência portuguesa, bebi um café (Delta, que o Comité Olímpico tinha levado para a comitiva) e fui para o estádio bastante determinado.”

O salto “inteligente” que valeu ouro

“O salto que dá a medalha de ouro foi um salto controlado, para ganhar a liderança da prova. Mas os concursos são assim, os atletas querem tanto acabar com a concorrência que acabam por não conseguir nem uma coisa nem outra, nem o grande salto, nem a medalha. Eu sempre tive essa consciência, de que os campeonatos são para ganhar títulos, não são para fazer saltos bonitos ou longos. Tenho tantos títulos porque jogo sempre pelo seguro, mesmo tendo muita pressão em cima.”

Sobre a lesão no final da temporada

“Agora em Berlim, ganhei com 17,10m, mas tanto eu como o meu treinador sabemos que eu estou a valer mais, mas tive um pequeno problema no final da temporada que me tirou algumas semanas de treino e a boa forma para me lançar para os 17,50m, 17,60m, e chegar ao Europeu e tentar o recorde pessoal. Esse era o objectivo principal, era esse o plano. Tive uma microrrotura, por isso é que o resultado foi tão fraco. E tenho de agradecer ao Sporting, que teve total compreensão, não duvidou do meu estado físico e deu-me carta verde para fazer a recuperação. Foi um momento-chave para poder lutar pelo título em Berlim. Sei que tenho mais para dar, tenho mais duas competições e tenho de manter-me focado e dar um pouco mais.”

Sobre o recorde nacional (que já não é dele)

“Vou trabalhar o máximo que puder para recuperar o recorde e acredito que o consiga fazer até Tóquio. Isso ou até mais. Tenho de me manter focado e acreditar que posso continuar a quebrar barreiras. Vou melhorá-lo? Vou. Esse é o meu objectivo e dar essa alegria aos portugueses. O que está no papel dos recordes não me incomoda e não me incomodou. Eu estava lá presente, OK, boa, a vida continua. O que é que as pessoas vão recordar, o recorde ou os títulos?”

Sobre a picardia nas redes sociais com Pichardo

“Isso é frustração porque tudo foi tão fácil e chegou um momento em que ele não entendeu por que razão não aconteceu [estar nos Europeus]. Eu tive de esperar 11 anos pela nacionalidade. Quando cheguei a Portugal os meus pais já tinham posto os papéis. Para o meu pai foram 14 ou 15 anos. Para mim, foram 11. Podem comparar e falar de direitos, mas ignoro e não quero alimentar essa história. Estou tranquilo, fui ao Campeonato da Europa, ganhei e bato no peito.”