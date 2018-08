Benfica. Corchia, o reforço que chegou no domingo, foi operado a um joelho na quarta

O futebolista francês Sébastien Corchia, oficializado no domingo como reforço do Benfica, foi na quarta-feira submetido “a uma artroscopia no joelho esquerdo”, informou o vice-campeão português, e desfalca a equipa a três dias da receção ao Sporting.

“O atleta Corchia foi submetido esta tarde a uma artroscopia no joelho esquerdo, tendo sido efetuada meniscectomia parcial interna”, anunciaram os ‘encarnados’, através do seu sítio ‘online’ oficial, no qual dão conta de uma intervenção que decorreu “sem complicações”.

O lateral-direito francês foi oficializado no domingo como novo jogador das ‘águias’, por empréstimo do Sevilha, mas três dias depois vê-se forçado a parar de trabalhar com o grupo.

Corchia junta-se ao croata Krovinovic, ao brasileiro Jonas, ao chileno Castillo e ao nigeriano Ebuehi, este último outra ‘cara nova’ do plantel, no boletim clínico dos lisboetas antes do dérbi de sábado com o Sporting, para a terceira jornada da I Liga portuguesa.