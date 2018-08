Pedro Madeira Rodrigues: “Sporting tem 400 milhões de passivo consolidado”

A situação financeira do Sporting, neste momento, é muito sensível. “Temos 400 milhões [de euros] de passivo consolidado, tivemos um default, não conseguimos fazer o novo empréstimo obrigacionista e tivemos verbas adiantadas da NOS. A nível financeiro, é uma situação extremamente complicada e não vale a pena estarmos com ‘paninhos quentes’ e seja quem for que vier a presidir ao Sporting tem de ter uma solução”, disse Pedro Madeira Rodrigues, candidato à liderança do Sporting nas eleições marcadas para dia 8 de setembro, em entrevista ao “Jornal Económico” esta sexta-feira.

Segundo Madeira Rodrigues, Bruno de Carvalho “cumpriu muitíssimo bem” a restruturação financeira que o clube estava a precisar de fazer durante dois primeiros anos que esteve na liderança do clube. Contudo, depois descambou.

“No primeiro ano de Jesus começou a descambar e, no fim, descambou completamente. Ou seja, o Sporting viveu ao longo dos últimos cinco anos uma gestão cuidada de dois anos, mas depois tivemos de viver das transferências de jogadores que na sua maioria já lá estavam”, disse.

Para Madeira Rodrigues é preciso “capitalizar as coisas boas” que o Sporting ainda tem, mas não branquear “uma situação muitíssimo complicada” que o clube atravessa ao nível financeiro. “Quem não perceber isto não está preparado para ser presidente do Sporting. A verdade é que não sabemos até onde vai este buraco e aqui a auditoria forense que está a ser feita vai ajudar-nos a esclarecer isso”, atirou.