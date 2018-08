“Quando o colocam na cadeira de rodas, diante de uma bela paisagem, o Michael por vezes chora”

O estado de saúde de Michael Schumacher, alemão de 49 anos foi sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, continua a ser uma grande incógnita, desde o acidente em dezembro de 2013 que lhe tirou a mobilidade. Tudo indica, contudo, que o antigo piloto retém consciência de si próprio, aponta um artigo publicado pela “Paris Match” esta sexta-feira.

Residente na Suíça, no cantão francês, a família de Schumacher ocultou, desde o acidente, grande parte dos detalhes do estado de saúde do ex-piloto de fórmula 1. A mansão é protegida por fortes medidas de segurança e há médicos, enfermeiros e fisioterapeutas lá residentes em permanência. A esposa, Corina, deu poucas declarações aos meios de comunicação nos últimos anos.

“Quando o colocam na cadeira de rodas, diante de uma bela paisagem, com montanhas ou um lago, o Michael por vezes chora”, revelaram familiares próximos à revista francesa. Este detalhe é significativo pois permite depreender que o antigo piloto ainda têm consciência de si e mostra emoções. Não há, contudo, qualquer referência a que Schumacher seja capaz de falar.

Lembremos que Michael Schumacher esteve em coma durante seis meses, após de ter sofrido um grave acidente quando esquiava nos Alpes franceses, em dezembro de 2013.