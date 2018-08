Se Mourinho sair do United, Zidane espera ocupar o seu lugar

Caso José Mourinho venha a ser despedido do Manchester United durante esta época (recordemos que o português atravessa um período tumultuoso em Old Trafford, devido às suas várias queixas de falta de reforços), já há um nome sonante na fila para o substituir: Zinedine Zidane.

Segundo o “DailyMail” esta sexta-feira, o ex-treinador do Real Madrid, equipa que orientou e levou à conquista de três Ligas dos Campeões seguidas, terá dito a amigos próximos que, se Mourinho for despedido, ele espera que o lugar de treinador do United lhe seja oferecido.

Apesar de ao nível oficial os responsáveis de Old Trafford defenderem a continuidade do treinador português, estes estão também já a pensar num plano de contingência para que a crise interna do clube não chegue a proporções catastróficas, escreve o jornal.

Zidane saiu do Real Madrid há dois meses e o seu nome foi falado, durante o Mundial na Rússia, como um potencial sucessor de Didier Deschamps na liderança da seleção gaulesa. Porém, como Deschamps ganhou o título, Zidane perdeu a “oportunidade”.