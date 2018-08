Cristiano saiu de Madrid e levou consigo o título de “rei das bilheteiras”

Turim deleitou-se no sábado em ver a estreia de Cristiano Ronaldo em casa da Juventus, apesar de o português não ter marcado no jogo com a Lazio. E se o título de melhor marcador do campeonato ainda parece estar a fugir-lhe, CR7 trouxe consigo de Madrid outro: o rei das bilheteiras.

De acordo com o jornal italiano “Tuttosport” esta segunda-feira, 40 173 adeptos da Juve estiveram presentes para assistir ao encontro com Lazio no sábado, o que rendeu um encaixe de 2 704 173 euros para os cofres da Vecchia Signora. Um ano antes, na estreia da Juventus em Turim, a receita de bilheteira tinha sido de 1 821 163 euros, ou seja, menos 48%.

Por sua vez, os merengues ainda parecem estar a ressentir-se da falta de CR7: na época 2017/18, a receção ao Valencia contou com cerca de 65 mil espectadores. Já este ano, no Real Madrid-Getafe, apenas apareceram 48,5 mil adeptos.