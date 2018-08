Sporting. Bruno de Carvalho terá “inventado” 80 mil sócios

No dia 30 abril de 2018, Bruno de Carvalho afirmou publicamente que o Sporting tinha então 170 376 sócios, número que era prova do entusiasmo dos adeptos do clube pela sua gestão; desde que tinha chegado ao clube, o número de filiados aos leões e pagantes de cotas tinha vindo a aumentar, disse BdC.

O ex-presidente do Sporting não disse, contudo, como tinha chegado àquele número. É que as feitas pela Comissão de Gestão, que teve de preparar os cadernos para o ato eleitoral de 8 de setembro, mostram que o número divulgado por BdC era falso, conta o “Correio da Manhã” esta segunda-feira.

De acordo com as contas da Comissão de Gestão, existem, neste momento, 90 mil sócios do Sporting e são pouco mais de 50 mil os que podem votar - porque têm as quotas em dia ou porque são maiores de idade.

Os 80 mil “sócios-fantasma” que BdC adicionou às contas do clube, em abril, conta o “CM”, eram adeptos que morreram, que não tinham quotas pagas há mais de 20 ano, ou mesmo alguns com números repetidos.