Jornais britânicos já dizem adeus a Mourinho. E falam em sucessores

O percurso de José Mourinho no Manchester United pode estar prestes a acabar, escrevem quase todos os jornais britânicos esta terça-feira. Tudo indica que o português será uma das primeira “chicotadas” da Premier League esta época. Motivos para tal há muitos.

Depois da derrota com o Tottenham por 3-0 ontem, o treinador português exigiu “respeito” - mas ele próprio não se deu ao respeito. Abandonou a conferência de imprensa, no final do encontro, de forma explosiva. “Sabem o que o 3-0 significa? Três títulos para mim, mais do que os outros 19 treinadores juntos. Respeito, respeito, respeito”, atirou.

No final do jogo, Mourinho foi alvo de apupos dos adeptos do United e Tottenham; houve quem cantasse: “Amanhã vais ser despedido!”

A relação de Mourinho com a direção do red devils tem vindo a deteriorar-se muito últimos meses, lembra o "Guardian"; o português acusou os gestores máximos do clube, em vários momentos, durante o verão, de não fazer contratações, tornando assim o seu trabalho impossível.

Ao longo das últimas duas épocas, a única conquista de Mourinho pelo United foi uma Liga Europa, lembremos.

Segundo o jornal “DailyMail”, Zinedine Zidane, ex-treinador do Real Madrid, e Antonio Conte, ex-treinador do Chelsea, são os principais candidatos a suceder a Mourinho.