Guedes: como é que o Valencia vai pagar os 50 milhões?

Peter Lim, dono do Valencia, apaixonou-se por Gonçalo Guedes, durante a última época. O português, emprestado pelo Paris Saint-Germain, conquistou, por sua vez, os adeptos da equipa espanhola, mostrou potencial para vir a ser uma das figuras de destaque do clube no futuro. Estes apelidaram-no de “ducati”, devido aos sprints que é capaz de fazer.

A paixão de Peter Lim (e dos adeptos) foi tão grande que este viu-se “obrigado” a ir comprar o português ao PSG já este verão. De acordo com as últimas notícias, o negócio já está fechado. O Valencia vai pagar à cabeça 40 milhões de euros ao PSG e poderá ter de desembolsar ainda mais 10 milhões, consoante objetivos.

50 milhões por Gonçalo Guedes, eis um valor avultado para os cofres da equipa espanhola. Tão avultado que o “El País” questiona, esta quarta-feira, onde é que Peter Lim o irá buscar.

Na realidade, Guedes acabou de se tornar o jogador mais caro da história do Valencia.

Segundo o jornal, não se sabe como é que o clube irá financiar esta transferência; sabe-se, contudo, que este negócio foi auxiliado pela Gestifute, empresa do super-agente Jorge Mendes, que tem uma boa relação com Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG. Jorge Mendes que, por sua vez, foi um dos responsáveis pela venda de João Cancelo à Juventus por 40 milhões.

O Benfica irá receber cerca de 1,4 milhões de euros pela venda de Guedes, devido a direitos de formação.