Mercado de transferências: o sérvio do PAOK, a renovação de Salvio, adeus a Ramires (?) e Jackson no Portimonense (!)

A janela do mercado de transferências de verão está prestes a fechar, mas ainda restam algumas horas para firmar negócios. O dia 31 de agosto é sempre um dia de surpresas, movimentações atribuladas. Lembremos, por exemplo, a situação de Adrien Silva há um ano: por um atraso de 14 segundos, ficou três meses sem jogar.

Enfim.

Avancemos para o presente. Esta sexta-feira, os desportivos nacionais trazem bastantes novidades.

Ao que tudo indica, Salvio não só não irá sair do Benfica como está prestes a renovar contrato. Esta notícia é tanto avançada pela “Bola” como o “Record”. Há, contudo, um valor a separar o clube do jogador: um salário anual bruto de três milhões de euros. Segundo os desportivos, o contrato do argentino acaba em dezembro; não é do interesse do clube da Luz em deixá-lo sair a custo zero.

Nas últimas semanas, falou-se muito do possível regresso de Ramires ao Benfica. O médio brasileiro deixou saudades aos encarnados e era visto como um possível substituto de Pizzi, caso o português fosse tentado a sair da Luz. De acordo com o “Jogo”, os chineses do Jaingsu Sunning fecharam as portas às águias, a transferência caiu.

Agora, um regresso surpresa: Jackson Martinez no Port...imonense? Sim, parece que é possível, escreve a “Bola”. O ex-jogador do FC Porto pode rumar ao clube algarviense ainda hoje. O jogador de 31 anos está vinculado, neste momento, aos chineses do Guangzhou Evergrande.

Se marcou ao Benfica, é bom? É pouco provável que esta seja a lógica por trás da paixão de última hora do Sporting por Prijovic, jogador sérvio do PAOK. Em todo o caso, o clube de Alvalade está a correr para conseguir garantir esta contratação. Avançado dos gregos é alternativa caso Muriel recuse mudar-se para Alvalade, conta a “Bola”.