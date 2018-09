Jovane Cabral, o salva-vidas no banco de suplentes do Sporting. É dele que todos falam

Nos últimos três jogos do campeonato, o Sporting teve exibições boas e menos boas, mas houve uma constante: Jovane Cabral, extremo cabo-verdiano de 20 anos, saiu do banco de suplentes em todos os encontros com o papel de “salva-vidas”, ajudar a equipa a remediar uma situação mais ou menos problemática.

No jogo com o Vitória de Setúbal, assistiu Nani para o golo do triunfo; frente ao Feirense no passado fim de semana, marcou o golo da vitória aos 86 minutos, o que deu um certo desafogo a José Peseiro, depois do empate na Luz. Todos os desportivos nacionais esta segunda-feira fazem referência ao jovem cabo-verdiano.

Eis uma surpresa? Talvez não. Segundo o “Record”, os talentos de Jovane não são uma novidade para os leões.

O jovem já bateu vários recordes em em vários parâmetros físicos que são realizados a todos os jogadores da Academia, sendo que um dos quais pertencia à pérola das pérolas da formação do Sporting… um tal senhor melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. O extremo ocupa o primeiro lugar de forma destacada em muitas avaliações de força.

Jovane Cabral chegou do Grémio Nhagar, em 2014, e é conhecido em Alcochete como um “fanático” pelo ginásio.

Ao que tudo indica, o Sporting deverá avançar para uma renovação de contrato com o Jovane muito em breve, tendo em conta que este tem dado nas vistas e parece estar a atrair a atenção de vários grandes clubes europeus.

Neste momento, Jovane aufere um dos vencimentos mais baixos do plantel (cerca de 5 mil euros), tem contrato até junho de 2022 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões.

Ao renovar o contrato, o Sporting pretenderá blindar o jogador com uma cláusula de rescisão milionária, à semelhança do que o Benfica fez com Gedson Fernandes.