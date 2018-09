Rafael Leão rescinde com o Lille

Pela segunda vez no mesmo ano, Rafael Leão rescindiu contrato com o clube com o qual estava vinculado.

Depois de em agosto ter-se mudado para o Lille, rescindindo contrato de forma unilateral com o Sporting, o jovem português rescindiu agora com o clube francês, avança o “Público” esta terça-feira.

Pelo que apurou o matutino, o pedido de rescisão de Leão já foi enviado para o organismo que rege a Ligue 1; por detrás desta reviravolta estarão as dificuldades do emblema gaulês em inscrever alguns reforços, entre os quais o avançado português.

Como o Lille atravessa um período de desequilíbrio orçamental e incumprimento de obrigações financeiras, a Liga francesa suspendeu a inscrição de atletas por tempo indeterminado.