Surpresa no US Open: Federer eliminado por Millman

Roger Federer, segundo tenista do ranking ATP e pentacampeão do US Open, cometeu demasiados erros e está fora do torneio.

O suíço caiu na segunda-feira diante do australiano John Millman, 55º do ranking da ATP, e despediu-se de forma surpreendente do US Open, nos oitavos de final.

Federer foi eliminado por Millman com os parciais de 6-3, 5-7, 6-7 (7/9) e 6-7 (3/7), ao final de três horas e 33 minutos de jogo.

Millman irá agora defrontar nos quartos-de-final o sérvio Novak Djokovic, que derrotou o português João Sousa por 6-3, 6-4 e 6-3.