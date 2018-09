Albiol: “Ronaldo dificilmente marcará 40 golos em Itália”

Raúl Albiol, antigo colega de equipa de Cristiano Ronaldo no Real Madrid e que alinha hoje em dia no Nápoles, vê um futuro risonho para CR7 na Juventus e em Itália… mas talvez não tão goleador como no passado.

Não é que Cristiano Ronaldo não seja bom, é só que a Serie A é diferente da La Liga.

“A chegada de Cristiano foi um boom para a Serie A. Agora existe muito mais interesse pelo nosso campeonato e isso é bom. Mas também temos de recordar que o 'calcio' é uma competição distinta da La Liga. Na Serie A será difícil que consiga marcar 40 golos”, disse Albiol, declarações reproduzidas esta quinta-feira pelo jornal espanhol “Mundo Deportivo”.