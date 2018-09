Bruno de Carvalho promete impugnar eleições no Sporting

Que não restem dúvidas: Bruno de Carvalho não desistirá de voltar à presidência do Sporting.

Depois de ontem ter anunciado a entrega de uma providência cautelar para bloquear as eleições marcadas para o dia 8 de setembro (amanhã), durante a madrugada desta sexta-feira publicou um comunicado nas redes sociais em que promete impugnar as mesmas, caso estas se venham a concretizar.

“Caso o aparelho de justiça não consiga responder no limitado tempo ainda disponível, incumbir-nos-á auxiliá-lo, requerendo no dia útil seguinte ao da consumação da farsa a sua impugnação”, lê-se no comunicado.

O comunicado na íntegra:

COMUNICADO GABINETE JURÍDICO LEAIS AO SPORTING

Neste trás e leva jurídico entre gabinetes de nomes sonantes, contratados pelo SCP com o dinheiro de todos nós, e nós com dinheiro de cada um, na tentativa de evitar, através de detalhes administrativos, que a farsa eleitoral do próximo dia 8 aconteça, foi decidido numa das Providências ouvir primeiro a parte contrária, o que impede uma decisão favorável até esse dia 8.

Se mais nada pudesse ser decidido, as consequências de uma inevitável impugnação à posteriori seriam muito maiores.

Com efeito, a candidatura de Bruno de Carvalho aguarda ainda decisões Judiciais que, como requerido, colocam termo à farsa eleitoral em preparação, reconduzindo os procedimentos à imprescindível legalidade.

A circunstância de estarmos perante um Clube com a dimensão do Sporting Clube de Portugal constitui um enorme desafio à coragem dos Magistrados encarregues de tomar decisões em tempo útil.

Estamos convictos que a farsa eleitoral do próximo sábado seria facilmente evitada, por Decisão Judicial, se estivéssemos no âmbito de uma associação desportiva sem esta projecção mediática.

Caso o aparelho de justiça não consiga responder no limitado tempo ainda disponível, incumbir-nos-á auxiliá-lo, requerendo no dia útil seguinte ao da consumação da farsa a sua impugnação.

Lisboa, 6 de Setembro de 2018